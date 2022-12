Nông dân Mang Yang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân (ND) thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội ND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.





Ông Nguyễn Đình Hải-Chủ tịch Hội ND huyện-cho biết: Trong 5 năm (2017-2022), toàn huyện có 25.080 lượt hộ đăng ký tham gia phong trào và 15.965 lượt hộ được công nhận danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 5.045 lượt hộ so với giai đoạn 2012-2017.

Nông dân huyện Mang Yang quan tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật





Nhiều hộ người dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu. Có thể kể đến như ông Nguyễn Hữu Quân (làng Đê Tur, xã Đak Djrăng) thành công với trang trại nuôi heo rừng. Ngoài thu nhập hơn 800 triệu đồng mỗi năm, ông Quân còn hỗ trợ heo giống, kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho nhiều hộ khó khăn trên địa bàn. Còn hộ ông Hlêk (làng Đak Bơt, xã Đak Trôi) thì lại thành công với mô hình đa canh kết hợp chăn nuôi bò mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.



Trong 5 năm qua, các hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động và hơn1.000 lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, cây-con giống, phương tiện và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 1.000 lượt hộ để phát triển kinh tế gia đình. Qua phong trào, các cấp Hội cũng đã vận động hội viên ND xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội viên ND toàn huyện đã đóng góp trên 5.500 ngày công lao động, hiến hàng ngàn mét vuông đất, nạo vét và làm mới gần 50 km kênh mương, sửa chữa và làm mới 120 km đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn.



“Hàng năm, các hoạt động hỗ trợ vốn sản xuất cũng được Hội quan tâm triển khai. Trong đó, với nguồn Quỹ Hỗ trợ ND của huyện, hội viên, ND tham gia ủng hộ hơn 3 tỷ đồng. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ ND huyện đã giải ngân cho 139 hộ vay thuộc 9 dự án, 10 phương án sản xuất, cùng các chương trình hỗ trợ sản xuất khác”-Chủ tịch Hội ND huyện thông tin.

Nông dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật



Cùng với đó là nguồn vốn vay đầu tư sản xuất ủy thác từ các ngân hàng. Trong đó, kênh vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện có tổng dư nợ hơn 99,3 tỷ đồng với 2.593 thành viên thuộc 55 tổ tiết kiệm và vay vốn. Agribank-Chi nhánh huyện Mang Yang cũng đã thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Ông Trần Trọng Toàn-Giám đốc Agribank-Chi nhánh huyện-cho biết: “Đơn vị phối hợp với Hội ND huyện thành lập 37 tổ liên kết vay vốn với gần 1.130 thành viên, hiện dư nợ cho vay qua tổ liên kết đạt hơn 113 tỷ đồng. Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 100% tổng dư nợ đầu tư tín dụng trên địa bàn huyện”.



Chủ tịch Hội ND huyện cho biết thêm: “Ban Thường vụ Hội ND huyện tiếp tục tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng phong trào, phấn đấu hàng năm có từ 70% trở lên số hộ ND đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội ND mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình kinh tế về liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh giỏi có hiệu quả do Hội tổ chức vận động thực hiện. Phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, gắn phong trào này với chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.



THANH NHẬT