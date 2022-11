Khởi sắc Ia Kreng

(GLO)- Ia Kreng là một trong những xã khó khăn nhất huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Những năm gần đây, từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, Ia Kreng đang khởi sắc từng ngày, vươn mình phát triển.





Xã Ia Kreng hiện có 571 hộ/1.967 khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 97,4%. Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ phân bón, cây-con giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.



Đối với những hộ dân có diện tích đất sản xuất ở những khu vực gần nước thì mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê, cây ăn quả, chuối hột, chuối mốc và cải tạo vườn tạp; những hộ ít đất sản xuất chuyển hướng sang chăn nuôi bò, liên kết nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, UBND xã đã phân công cán bộ phụ trách hộ nghèo, cận nghèo; thành lập tổ hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp để hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc, cắt cành, bón phân... Đến nay, toàn xã có 12,7 ha lúa nước, 181 ha lúa rẫy, 185 ha mì, 209 ha bời lời, 90 ha cà phê, 76,7 ha điều, 20 ha cây ăn quả, 6,5 ha rau các loại; trên 500 con bò và khoảng 2.000 con gia cầm.

Mô hình nuôi cá lồng của người dân làng Dôch 1 (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) cho thu nhập cao. Ảnh: Anh Huy



Ông Rơ Châm Khok (làng Dôch 1) cho hay: “Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng mì, bắp và bời lời. Năm 2015, được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, tôi chuyển hơn 2 ha sang trồng cà phê, năng suất bình quân đạt gần 20 tấn tươi/ha. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với trồng mì, bắp”.



Còn ông Rơ Châm Unh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dôch 1 thì cho hay: Làng Dôch 1 có 143 hộ/526 khẩu. Hiện có khoảng 50% hộ dân trồng cà phê với diện tích hơn 30 ha. Ngoài ra, người dân còn tham gia mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sê San, tham gia tổ nhận khoán bảo vệ rừng… “Nhờ chuyển đổi cây trồng hợp lý mà người dân có thu nhập ổn định, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, làng có 31 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 47,8%”-ông Unh chia sẻ.



Năm 2018, huyện Chư Păh phối hợp với Trung tâm Giống thủy sản tỉnh triển khai dự án nuôi cá lồng bè trên sông Sê San với sự tham gia của 30 hộ dân 2 làng Dôch 1 và Dip, tổng kinh phí 732 triệu đồng (ngân sách huyện 600 triệu đồng, người dân đóng góp 132 triệu đồng). Anh Rơ Châm Phyui (làng Dôch 1) chia sẻ: “Được hỗ trợ lồng nuôi, cá giống và thức ăn cho cá nên bà con rất phấn khởi. Tôi thấy việc nuôi cá không mất nhiều thời gian mà hiệu quả, mỗi lứa cá thu được khoảng 30-40 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa rẫy”.



Theo ông Siu Nhin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dôch 2, năm 2022, làng Dôch 2 có 21 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa được xây dựng khang trang giúp người dân có nơi sinh hoạt, giao thương thuận lợi.



Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Rơ Châm Tâm thông tin: 5 năm gần đây, xã Ia Kreng đã có nhiều khởi sắc, nhất là hệ thống hạ tầng. Năm 2022, xã có 78 hộ thoát nghèo, giảm 10% so với năm 2021. Hiện toàn xã còn 311 hộ nghèo (chiếm 54,4%), 116 hộ cận nghèo (chiếm 28,9%). “Những năm tới, xã tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả và triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn khuyến nông, đào tạo nghề để người dân tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế”-ông Tâm nhấn mạnh.



GIA HƯNG