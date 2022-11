Đak Pơ kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm về số vụ và số người chết.

Mạng lưới giao thông huyện Đak Pơ có kết cấu khá đa dạng với chiều dài tuyến quốc lộ 19 đi qua địa bàn hơn 30 km, đường Trường Sơn Đông dài 16 km, tỉnh lộ 667 dài hơn 10 km và 115 km đường liên xã. Để đảm bảo TTATGT, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đak Pơ đã chủ động triển khai các giải pháp, trong đó có việc phối hợp cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trung tá Vũ Trọng Thụ-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Pơ) thông tin: Thời gian qua, bên cạnh tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu; thông qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về TTATGT dưới hình thức sân khấu hóa... Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về TTATGT tại 18 thôn, làng với gần 5.000 người tham dự; phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), Cửa hàng xe máy Head Duy Tuấn Phát tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các hoạt động ngoại khóa, tặng quà tại 12 trường học với gần 3.000 học sinh, giáo viên tham dự. Đồng thời, đơn vị tổ chức tuyên truyền và triển khai cho các chủ nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn cùng tham gia tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Ngoài ra, Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn gọi hỏi răn đe 516 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT và yêu cầu 878 phụ huynh, thanh-thiếu niên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; gia đình cam kết không giao mô tô, xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển tham gia giao thông. Cùng với đó, hàng tháng, quý, Công an huyện tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm những mặt làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn.

Công an huyện Đak Pơ phối hợp với Honda Head Duy Tuấn Phát tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS và THPT Y Đôn. Ảnh: Hạ Vy

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Đak Pơ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện, Công an các xã, thị trấn đã lập biên bản hơn 3.321 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 3.298 trường hợp với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp mà tình hình TTATGT trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ TNGT, làm 5 người chết và 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, tăng 2 người bị thương. Đáng chú ý, huyện không để xảy ra vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nào.

Trao đổi với P.V, Trung tá Vũ Trọng Thụ cho biết: Dự báo những tháng cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất TTATGT. Do đó, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; huy động lực lượng, tổ chức phối hợp thực hiện các chuyên đề, đợt cao điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thanh-thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô và các lỗi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT. Đồng thời, đơn vị tăng cường xử phạt “nguội” qua hình ảnh camera an ninh và hình ảnh do người dân cung cấp, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong Nhân dân.