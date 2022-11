An Khê thi đua "Dân vận khéo"

(GLO)- Năm 2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai). Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.





Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy phường An Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo Phó Bí thư Đảng ủy phường Phương Thị Bình, năm nay, ngoài tiếp tục duy trì hoạt động của 7 mô hình “Dân vận khéo”, phường còn xây dựng được thêm 2 mô hình mới. Một số mô hình đã cho thấy hiệu quả tích cực như: “Trồng cây ăn quả, rau theo hướng hữu cơ”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự”, “Đoàn Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng”…

Ông Hoàng Văn Hùng (tổ 7, phường An Bình, thị xã An Khê) chăm sóc vườn bưởi của gia đình. Ảnh: Mộc Trà





Ông Hoàng Văn Hùng (tổ 7, phường An Bình) là một trong những thành viên tham gia mô hình “Trồng cây ăn quả, rau theo hướng hữu cơ” do Hội Nông dân phường triển khai. Trước đây, gia đình ông chỉ trồng rau xanh nên thu nhập bấp bênh. Sau khi được Hội Nông dân tuyên truyền, vận động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng giá trị sản xuất, năm 2017, ông Hùng đã mạnh dạn xuống giống 160 cây bưởi da xanh Tân Triều trên diện tích 6.000 m2 và chăm sóc theo phương thức hữu cơ. “Hiện vườn bưởi của tôi đã bước vào thời kỳ kinh doanh với sản lượng trên 4 tấn quả mỗi năm. Giá bán cho thương lái tại vườn là 30 ngàn đồng/kg”-ông Hùng cho hay.



Câu lạc bộ (CLB) “Kết nối yêu thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngô Mây cũng là mô hình hiệu quả. Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Kim Hà thông tin: Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 10-2021 với 18 thành viên. Thông qua sự hỗ trợ kịp thời của CLB, nhiều mảnh đời kém may mắn, có cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như hộ ông Huỳnh Văn Bảy (tổ 3, phường Ngô Mây) có 4 người con, trong đó có 3 người bị bệnh tâm thần, 1 người không may qua đời vào tháng 2-2022 do tai nạn giao thông. Vợ chồng ông năm nay đã hơn 70 tuổi, cũng thường xuyên đau ốm. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, các thành viên của CLB thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà động viên; trong đó hỗ trợ 1 con bò trị giá 12 triệu đồng (Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 4 triệu đồng, thành viên CLB hỗ trợ 6 triệu đồng, còn lại do gia đình góp thêm). “Chúng tôi rất xúc động và biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là CLB “Kết nối yêu thương” của phường. Vợ chồng tôi sẽ chăm sóc tốt con bò này, phát triển chăn nuôi để lo cho 3 đứa con bệnh tật và cố gắng thoát nghèo”-ông Bảy bày tỏ.



Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã ban hành kế hoạch về thực hiện “Năm Dân vận khéo”. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện trên tất cả lĩnh vực với nhiều cách làm hay, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn. Trong năm, toàn thị xã có 20 cá nhân tiêu biểu về điển hình “Dân vận khéo”; nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: CLB “Kết nối yêu thương”, “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi”, “Vận động Nhân dân mua bảo hiểm y tế”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy-chữa cháy”, “Thanh niên đi đầu cùng Cảnh sát Giao thông trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông”…

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và CLB Kết nối yêu thương, gia đình ông Huỳnh Văn Bảy (tổ 3, phường Ngô Mây) đã tạo được sinh kế để vươn lên ổn định cuộc sống. Ảnh: Mộc Trà





Đặc biệt, qua phong trào “Dân vận khéo”, người dân đã đóng góp hơn 154,4 triệu đồng, 731 ngày công và tự nguyện hiến 260 m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; triển khai lắp bóng đèn điện thắp sáng 5 tuyến đường với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5% (tăng 3,05% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,04%...



Ông Huỳnh Minh Thiện-Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-cho biết: Không chỉ thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, các mô hình “Dân vận khéo” còn góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giúp các chính sách của Nhà nước được triển khai kịp thời đến cơ sở, đúng đối tượng. Thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cũng như khối chính quyền tập trung triển khai công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền đảm bảo thực chất. Trong đó, chú trọng xây dựng thêm nhiều điển hình, mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các phong trào, cuộc vận động mà các cấp, ngành đã đề ra.



MỘC TRÀ