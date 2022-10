Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân

(GLO)- Sáng 3-10, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 tập thể, 5 cá nhân và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 tập thể, 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Nguyễn Hữu

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, qua đó chỉ đạo Công an toàn tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng phấn đấu thực hiện tốt công tác trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao. Quán triệt thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; phòng-chống cháy nổ…, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, 3 đơn vị được Bộ Công an tặng bằng khen, gồm: Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đặc xá năm 2021; Phòng Tham mưu Công an tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2018-2021; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đạt thành tích đột xuất trong triệt phá thành công đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



3 đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, gồm: Đội 2, Phòng An ninh nội địa; Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh đối ngoại đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai và công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Chư Pưh. Bên cạnh đó, có 23 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về các thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung công tác.



NGUYỄN HỮU