(GLO)- Sáng 15-9, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng phường Diên Hồng điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và trật tự đô thị với mô hình "3 chủ động, 3 tự giác". Dự hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh.





Để thực hiện hiệu quả mô hình “3 chủ động, 3 tự giác”, UBND phường Diên Hồng đã tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, các trường học với 2.844 lượt người tham gia. Lực lượng Công an phường cấp phát hơn 2.000 tờ rơi thông báo tình hình tội phạm, qua đó giúp người dân tiếp cận được thông tin nhanh và cung cấp hơn 40 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, trật tự đô thị cho lực lượng chức năng kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng (thứ 3 từ phải sang) trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bá Bính



Cùng với đó, phường Diên Hồng cũng đã triển khai thí điểm mô hình “Thùng rác văn minh đô thị” trên tuyến đường Lê Hồng Phong, huy động hơn 100 lượt cán bộ, người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Kết quả, phường Diên Hồng có 15/16 tiêu chí đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2021, Đảng bộ và UBND phường được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, lực lượng Công an phường đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 7/7 tổ dân phố đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 3 tập thể, 9 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phường Diên Hồng thực sự là đơn vị dẫn đầu phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phường Diên Hồng điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và trật tự đô thị.



BÁ BÍNH