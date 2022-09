"Mắt thần" ở Hneng góp phần bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Hneng là xã đi đầu huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) trong việc triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) theo hình thức xã hội hóa. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình này đã góp phần tích cực trong công tác phòng-chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Đinh Ngọc Quảng (xã Chư Á, TP. Pleiku) có hơn 9 sào rẫy trồng hồ tiêu, sầu riêng và nuôi bò tại thôn Tam Điệp, xã Hneng. Trước đây, khi không có người trông coi, nhà rẫy của ông nhiều lần bị mất trộm phân bón, cà phê, hồ tiêu... Tình trạng này khiến ông lo lắng, bất an mỗi khi có việc đi vắng.

Bức xúc vì liên tục bị mất trộm, cuối năm 2021, ông Quảng quyết định bỏ ra hơn chục triệu đồng để lắp đặt 1 camera ngay cổng nhà và thêm 3 cái khác trong vườn rẫy để tiện theo dõi, giám sát và bảo vệ tài sản. Dữ liệu hình ảnh từ camera trước cổng nhà cũng được ông chia sẻ, kết nối với hệ thống camera của Công an xã nhằm phục vụ công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại địa phương. Từ khi lắp đặt camera, tình trạng trộm cắp tài sản đã không còn. Ông có thể yên tâm rời nhà rẫy đi công việc vài ngày mà không lo mất mát.

“Thấy camera, kẻ xấu sợ bị ghi lại hình ảnh nên chẳng dám ra tay như trước nữa. Thậm chí, nhiều thanh-thiếu niên chạy xe máy qua đây cũng trở nên “lành tính” hơn, không dám nẹt pô, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu. Người dân cũng sợ ghi lại hình ảnh vi phạm do không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định nên dần ý thức và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ”-ông Quảng nhận định.

Ông Đinh Ngọc Quảng tự bỏ tiền lắp đặt camera, chia sẻ dự liệu hình ảnh với Công an xã Hneng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Minh chứng điều này là việc kẻ gian vào nhà chị Nguyễn Thị Hằng (làng Krun) lấy trộm 1 máy phát điện trị giá khoảng 8 triệu đồng. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của xã, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) phối hợp với Công an xã Hneng đã bắt giữ đối tượng trộm cắp. Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Việt (SN 1990, trú tại tổ 6, thị trấn Đak Đoa) khai nhận đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà lấy trộm chiếc máy phát điện trước sân bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

Để góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương, giữa năm 2021, chính quyền xã Hneng có chủ trương triển khai mô hình camera giám sát phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đến nay, từ nguồn huy động xã hội hóa, UBND xã Hneng đã tiến hành lắp đặt 11 camera giám sát an ninh trị giá gần 100 triệu đồng tại nhiều tuyến đường trọng điểm phức tạp về ANTT, an toàn giao thông. Ngoài ra, người dân cũng tự bỏ tiền lắp đặt thêm 3 camera, sau đó chia sẻ dữ liệu hình ảnh với hệ thống camera an ninh của xã. Hệ thống camera này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành “tai mắt” của chính quyền địa phương, giúp lực lượng Công an xã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp xảy ra.

Lực lượng Công an xã Hneng (huyện Đak Đoa) theo dõi tình hình an ninh trật tự qua dữ liệu hình ảnh từ camera. Ảnh: Minh Phương

Thượng úy Nguyễn Văn Phú-Phó Trưởng Công an xã Hneng-cho hay: Hệ thống camera an ninh được bố trí ở các nơi trọng yếu như: ngã ba, ngã tư, địa bàn khu dân cư, đoạn đường vắng phức tạp về ANTT hay những nơi thanh niên thường xuyên tụ tập vi phạm trật tự, an toàn giao thông. “Ngoài việc cắt cử người trực theo dõi hình ảnh ghi nhận từ camera truyền về màn hình chính đặt tại trụ sở Công an xã, chúng tôi còn có thể giám sát qua điện thoại thông minh ở bất kỳ thời điểm nào nên rất tiện lợi. Từ khi có hệ thống camera, tình hình ANTT luôn ổn định, số vụ trộm cắp vặt ở các thôn, làng giảm hẳn”-Thượng úy Phú khẳng định.

Trao đổi với P.V, ông Lê Mộng Thảo-Chủ tịch UBND xã Hneng-thông tin: Sau khi vận động nguồn xã hội hóa, UBND xã bố trí kinh phí để tiến hành lắp đặt camera, chi trả tiền điện và mạng wifi. Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, thông qua hệ thống camera này, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý kịp thời 1 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ thanh-thiếu niên điều khiển xe phóng nhanh, vi phạm trật tự an toàn giao thông. “Để phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh này, thời gian tới, chính quyền, Ban An toàn giao thông xã tiếp tục vận động nhân rộng mô hình ở những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, phức tạp về ANTT, góp phần quan trọng trong việc đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã Hneng cho biết thêm.