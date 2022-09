Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và y tế trong dịp lễ 2-9

(GLO)- Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Công an, đội ngũ y tế ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự và khám-chữa bệnh cho Nhân dân trong tỉnh.



Đảm bảo an toàn phòng-chống dịch



Sáng 3-9, tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, đội ngũ thầy thuốc vẫn thực hiện phân công trực trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đảm bảo việc thu dung, chữa trị như ngày bình thường. Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phan Đình Đông cho hay: Với trang-thiết bị hiện đại, đội ngũ y-bác sĩ có tay nghề cao, lượng bệnh nhân tại thị xã cũng như các huyện lân cận như Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện đến điều trị bệnh tại Trung tâm luôn ở mức cao. Do vậy, trong dịp nghỉ lễ 2-9 này, Trung tâm bố trí lực lượng y-bác sĩ luân phiên nhau trực cấp cứu cũng như xử lý thuốc cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại đây. Các trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị sẽ được xử lý thuốc theo chỉ định, nếu không cần thiết nhập viện, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Riêng ngày 2-9, Trung tâm tiếp nhận 1 bệnh nhân cấp cứu do uống rượu, bia dẫn đến tự ngã khi lái xe. Do tình trạng bệnh nặng, chúng tôi đã xử lý bước đầu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. Ngoài ra, Trung tâm cũng có sự chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư y tế sẵn sàng phục vụ nếu có tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa thăm khám cho bệnh nhân nhập viện điều trị trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi





Ở Trạm Y tế xã Tú An (thị xã An Khê), 5 cán bộ và nhân viên y tế luân phiên trực 24/24 giờ theo lịch đã lên trước đó. Cùng với việc khám, cấp phát thuốc cho người dân, đội ngũ y tế của trạm cũng giám sát tình hình bệnh tật ở người và có báo cáo cho Trung tâm Y tế thị xã trước 14 giờ chiều mỗi ngày. “Từ trước kỳ nghỉ lễ, trạm đã xây dựng phương án cho các tình huống bất ngờ xảy ra, chủ động chuẩn bị số lượng vật tư, thuốc men cần thiết phục vụ khám-chữa bệnh ngoại trú cho người dân. Vì vậy, hoạt động khám, cấp phát thuốc theo diện bảo hiểm y tế vẫn diễn ra bình thường-Bác sĩ Phạm Nguyên Triều-Phó Trưởng trạm Y tế xã Tú An chia sẻ.



3 ngày qua, ngoài phẫu thuật cho 3 trường hợp, Trung tâm Y tế huyện Kbang còn tiếp nhận hơn 30 ca bệnh nhập viện triều trị các bệnh thông thường. Bác sĩ Vũ Trung Hiếu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kbang-cho biết: "Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Trung tâm đã phân công trực 24/24 giờ theo 4 cấp là trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ theo đúng quy định của ngành. Chúng tôi cũng chỉ đạo các trạm y tế xã trực khám-chữa bệnh nghiêm túc và triển khai giám sát, tuyên truyền người dân chủ động phòng-chống dịch như Covid-19, sốt xuất huyết, sốt rét… Đặc biệt là trong thời điểm bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, chúng tôi chỉ đạo y tế cơ sở giám sát chặt chẽ. Nếu phát hiện trường hợp nhiễm trong cộng đồng cần nhanh chóng báo cho Trung tâm khoanh vùng, xử lý môi trường, phun hóa chất, tránh để lây lan ra diện rộng".



Theo bác sĩ Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế: Ngay từ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng phương án, nghiêm túc thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh, thu dung và điều trị bệnh cho người dân. Vì vậy, trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh không nghi nhận các ổ dịch bệnh ở người, ngộ độc thực phẩm tập thể và đảm bảo về hoạt động thu dung, khám, điều trị cho người bệnh.



Giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông



Thực hiện theo chỉ đạo của Công an tỉnh Gia Lai, trong dịp nghỉ lễ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo ATGT, trật tự xã hội. Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Phú Thiện)-thông tin: “Đơn vị trực 100% quân số trong dịp lễ này. Đối với công tác đảm bảo trật tự, đội phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát từ 21 giờ đêm đến sáng hôm sau. Còn với công tác đảm bảo ATGT, trong 4 ngày, chúng tôi triển khai lực lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuần tra từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 22 giờ. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chở quá số người quy định. Chúng tôi cũng đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó đã lập biên bản vi phạm 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không ghi nhận tai nạn giao thông.

Công an huyện Phú Thiện tuần tra kiểm soát và đo nồng độ cồn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Thiên Di



Những ngày qua, Công an thị xã Ayun Pa cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự trên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền lưu động việc đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại khu vực đông dân cư, các tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã, khu vực chợ; phát 130 tờ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và yêu cầu 110 lượt chủ xe, lái xe ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.



Trong 3 ngày nghỉ lễ, Công an thị xã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại một số tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao. Nhờ vậy, trong mấy ngày qua, trên địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Thiếu tá Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa)-cho hay: “Ngày 1 và 2-9, qua tuần tra, kiểm soát, Công an thị xã đã xử lý 27 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; trong đó tạm giữ 13 xe mô tô, 7 giấy tờ xe mô tô, 1 giấy tờ xe ô tô, ra quyết định xử phạt theo thủ tục không lập biên bản 6 trường hợp với số tiền 825.000 đồng. Với các chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và “Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định”, Công an thị xã đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện 12 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản, tạm giữ giấy tờ 3 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm tốc độ”.

Tổ Cảnh sát Giao thông (Đội Cảnh sát Giao thông, huyện Đak Pơ) tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh lộ 667. Ảnh: Ngọc Minh



Tại Đak Pơ, dù trong kỳ nghỉ lễ nhưng Công an huyện vẫn chỉ đạo Công an xã, thị trấn cắt cử cán bộ luân phiên trực để làm căn cước công dân cho người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm từ ngày 29-8 đến hết ngày 4-9 nhằm đảm bảo ATGT, an ninh trật tự và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Hoàng Trung Thông-Trưởng công an huyện Đak Pơ-cho biết: Chúng tôi chỉ đạo lực lượng tuần tra trên địa bàn để kịp thời xử lý nếu phát hiện trường hợp vi phạm ATGT, an ninh trật tự. Riêng lực lượng Cảnh sát Giao thông của đơn vị trực 100% quân số trong dịp lễ này và tuần tra trên quốc lộ 19, đường Đông Trường Sơn và tỉnh lộ 667. Từ ngày 1-9 đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào cả, không xảy ra các vụ cháy nổ, vi phạm các quy định về trật tự xã hội.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, từ 11 giờ ngày 2-9 đến 11 ngày 3-9, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào; lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh lập biên bản 248 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 43 xe mô tô, 85 giấy tờ các loại, xử phạt 126 trường hợp với số tiền 37 triệu đồng, tước có thời hạn 3 giấy phép lái xe và phát hiện 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.



Tại các bến xe có 173 chuyến xe, vận chuyển 2.542 lượt hành khách đi các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 98 chuyến xe, tăng 1.244 hành khách. Trong đó, có 2 chuyến xe được tăng cường giúp giải tỏa 80 hành khách. Đội Trật tự đô thị phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) ra quân ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán trong dịp lễ. Ảnh: Vũ Chi

NHÓM PHÓNG VIÊN