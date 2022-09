Chư Sê ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy"

(GLO)- Chiều 13-9, UBND thị trấn Chư Sê phối hợp với Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" (PCCC) tại đường Nguyễn Thiện Thuật (tổ dân phố 10).

Mô hình "Tổ liên gia an toàn về PCCC" có 12 thành viên tham gia, do ông Trần Sỹ Đại làm tổ trưởng. Tham gia mô hình, các thành viên trong tổ được hướng dẫn sử dụng bình cứu hỏa và một số phương tiện chữa cháy tại chỗ một cách an toàn, hiệu quả; kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy; cách thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đây là mô hình đầu tiên được ra mắt trên địa bàn huyện Chư Sê. Tổ được trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy cơ bản như: bình cứu hỏa, máy bơm nước, vòi xịt... Khi có tình huống bất ngờ về cháy nổ, tổ sẽ báo cáo lên cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan Công an; đồng thời tổ chức lực lượng và các phương tiện chữa cháy ứng cứu.

Các thành viên Tổ liên gia an toàn về PCCC tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê. Ảnh: Hoàng Viên

Mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC được thành lập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của Luật PCCC; tuyên truyền, vận động người dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về PCCC tại gia đình; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó với các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Dịp này, UBND thị trấn và Công an huyện đã tặng 4 bình cứu hỏa, 1 bộ nội quy an toàn PCCC, 1 bộ hoa tiêu lệnh.