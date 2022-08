Krông Pa: Điểm sáng về tự phòng, tự quản an ninh trật tự

(GLO)- Những năm gần đây, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tập trung xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Xã Chư Drăng từng là điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Krông Pa. Trong đó, nổi cộm là việc một số người dân nghe lời kẻ xấu vượt biên ra nước ngoài; tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng xảy ra thường xuyên. Trước tình hình đó, năm 2019, Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại buôn Chư Krih và buôn Thành Công để huy động sự tham gia của người dân cùng chính quyền, lực lượng Công an phòng-chống các loại tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Theo ông Nay Nguyên-Phó Trưởng thôn Chư Krih: Chiếc kẻng được làm từ vỏ quả bom, người phụ trách đánh kẻng là Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn. Mỗi loại tiếng kẻng đều được quy ước gắn với những thông điệp khác nhau để người dân nhận biết. Trong đó, tiếng kẻng dồn dập là hiệu lệnh báo động khẩn cấp để người dân tổ chức vây bắt kẻ gian, ngăn chặn vụ việc gây rối trật tự công cộng, tham gia chữa cháy... Từ khi triển khai mô hình, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, tinh thần cảnh giác của người dân được nâng lên, số vụ phạm pháp hình sự giảm hẳn, nhiều vụ trộm cắp tài sản được ngăn chặn kịp thời.

Năm 2020, Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại buôn H’Lang (xã Chư Rcăm) tổ chức ra mắt mô hình “Ban vận động tự phòng, tự quản ANTT” với 7 thành viên là quản nhiệm, chấp sự, thư ký của Chi hội. Ông Nay Thil-Thư ký Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) buôn H’Lang-chia sẻ: Từ khi thành lập mô hình đến nay, chúng tôi đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền pháp luật. Trong đó, đã vận động 121 hộ tín đồ cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật; thực hiện tốt “4 không” ở nơi cư trú (không ma túy, không mại dâm, không rượu chè, không đánh bạc); thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình... Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức 27 buổi tuần tra vào ban đêm tại các khu vực xung quanh. Qua tuần tra, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 5 đối tượng có hành vi đột nhập trộm cắp tài sản của người dân; cung cấp 6 thông tin giá trị về ANTT cho lực lượng Công an. Nhờ đó, tình hình ANTT tại buôn H’Lang luôn ổn định, bà con trong buôn yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Chiếc kẻng an ninh của buôn Chư Krih (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) được đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: R’Ô HOK

Đến nay, huyện Krông Pa đã thành lập 95 mô hình đảm bảo ANTT. Thông qua các mô hình, từ năm 2012 đến nay, Công an huyện đã phối hợp tổ chức 428 buổi tuyên truyền, phát động quần chúng với khoảng 327.850 lượt người tham gia; tổ chức 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và thành viên các mô hình về ANTT với 1.975 người tham gia. Trong 7 tháng năm 2022, thành viên các mô hình đảm bảo ANTT đã tổ chức tuần tra ban đêm được 2.253 lượt, phát hiện, ngăn chặn 89 trường hợp có hành vi trộm cắp vặt, gây rối trật tự; phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, buôn, trường học được 39 buổi, thu hút 5.110 lượt người tham gia; phối hợp với các tổ hòa giải ở thôn, buôn, tổ dân phố tham gia giải quyết 72 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở. Bên cạnh đó, thành viên các mô hình đã vận động, thu hồi 41 khẩu súng tự chế, vũ khí thô sơ các loại; cung cấp 64 tin về tội phạm và ANTT trên địa bàn cho lực lượng Công an; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ 51 trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Trao đổi với P.V, Đại úy Trần Thành Đạt-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Krông Pa) khẳng định: Các mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa nhiệm vụ xây dựng mô hình tự quản về ANTT vào chỉ tiêu thi đua hàng năm để các đơn vị phấn đấu và nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác rà soát, đánh giá, phân loại hiệu quả các mô hình để có cơ sở củng cố, kiện toàn và nhân rộng. Bên cạnh đó, Công an huyện sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động và giải quyết các vụ việc ở cơ sở cho Công an bán chuyên trách làm thành viên các mô hình; quan tâm huy động nguồn xã hội hóa trong xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT; biểu dương điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong việc tham gia mô hình.

R’Ô HOK