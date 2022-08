Kbang ra mắt "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng"

(GLO)- Sáng 29-8, UBND thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng" tại tổ dân phố 6.





Lãnh đạo Công an huyện Kbang tặng hoa cho tổ viên “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh

Thực hiện Kế hoạch số 1122/KH-CAH của Công an huyện Kbang về việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn huyện và chọn địa bàn thị trấn để triển khai mô hình điểm, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ ra mắt mô hình với sự tham gia của 32 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Phan Bội Châu (thuộc tổ dân phố 6).



Theo đó, Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) có nhiệm vụ triển khai tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho người dân thuộc tổ dân phố. Triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lan, cháy lớn và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình về an toàn PCCC.

Đồng thời, nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC tại tổ dân phố để kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng; tuyên truyền các thành viên tổ liên gia chấp hành các quy định, tích cực tham gia mô hình, thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC. Tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC với phương châm “4 tại chỗ” gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn. Tổ liên gia hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chi bộ tổ dân phố; sự quản lý, điều hành của Tổ trưởng tổ dân phố và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng Công an.



LÊ ANH