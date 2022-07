Cựu chiến binh xã Hà Tam chung tay bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Triển khai từ năm 2014, mô hình “Chi hội cựu chiến binh (CCB) xây dựng khu dân cư liên kết phòng-chống tội phạm” đã thu hút đông đảo CCB xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tham gia, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Đỗ Đình Tình-Chủ tịch Hội CCB xã Hà Tam-thông tin: Cuối năm 2014, giữa lúc tình hình tội phạm trên địa bàn gia tăng, Hội CCB xã nhận được chỉ đạo và hướng dẫn của Hội CCB huyện về thực hiện mô hình “Chi hội CCB xây dựng khu dân cư liên kết phòng-chống tội phạm”. Qua nghiên cứu quán triệt, chúng tôi thấy mô hình rất sát thực với chức năng nhiệm vụ của CCB và thực tiễn ở địa phương. Cụ thể, mô hình hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo của chi bộ và chỉ đạo trực tiếp của bí thư chi bộ thôn. Chi hội trưởng Chi hội CCB xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động rồi báo cáo bí thư chi bộ phê duyệt. Lực lượng nòng cốt tham gia mô hình là CCB hoạt động dưới sự điều hành của chi hội trưởng. Khi cần đến công tác phối hợp, bí thư chi bộ sẽ chỉ đạo các đoàn thể trong thôn tham gia. Sau khi lập kế hoạch và được Đảng ủy xã phê duyệt, chúng tôi tổ chức cho Chi hội CCB thôn 1 làm trước để rút kinh nghiệm.

Thôn 1 nằm ở đầu xã, địa bàn trải dài hơn 2 km từ chân đèo Mang Yang đến ngã ba vào Khu du lịch sinh thái Suối Lạnh. Thôn có nhiều hàng quán phục vụ xe khách, xe tải và người đến làm thuê tạm trú nên các vụ trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội thường xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Quyết-Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 1-cho hay: Việc trước tiên, chúng tôi phối hợp với lực lượng Công an và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho người dân trong thôn về thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn để bà con biết mà cảnh giác đề phòng. Cùng với đó, chúng tôi vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; không mua bán hàng cấm, hàng giả và đồ vật không rõ nguồn gốc, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và các chất cấm, không che giấu tội phạm.

Qua vận động, 100% hộ buôn bán đều cam kết thực hiện. Chi hội công khai số điện thoại của từng hội viên để bà con khi phát hiện tội phạm kịp thời thông báo; đồng thời phân công mỗi hội viên phụ trách nắm tình hình 10 hộ gia đình liền kề. Với những đối tượng có tiền án, tiền sự, Chi hội phân công hội viên trực tiếp phụ trách phối hợp cùng gia đình giúp đỡ và nắm bắt diễn biến tư tưởng kịp thời báo cáo Chi hội trưởng để có hướng giúp họ tiến bộ. Chi hội cũng phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của các hộ trong thôn, đặc biệt là vào thời điểm thu hoạch mía, mì có nhiều lao động ở các nơi đến làm công. Ngoài ra, Chi hội lập các tổ trung kiên, mỗi tổ gồm 7-8 hội viên thay nhau tuần tra các khung giờ cao điểm ban đêm ở các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; dịp lễ, Tết thì thường trực để sẵn sàng xử lý vụ việc phát sinh.

Tổ CCB Chi hội thôn 1 (xã Hà Tam) tuần tra bảo vệ an ninh thôn làng. Ảnh: Hùng Tấn

Từ kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện ở Chi hội thôn 1, đầu năm 2016, Hội CCB xã Hà Tam đã nhân rộng mô hình ra các thôn, làng còn lại của xã. Chỉ sau 1 năm thực hiện trên toàn xã, người dân đã cung cấp 60 nguồn tin báo về tội phạm cho cơ quan chức năng; các chi hội đã cùng lực lượng Công an đưa ra giáo dục tại cộng đồng hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật và các trường hợp này đều đã tiến bộ; phối hợp ngăn chặn thành công nhiều vụ gây rối trật tự; bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản giao cho Công an xã xử lý… Sau 3 năm triển khai mô hình, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã giảm hơn 90% so với trước, trong đó, đã dứt điểm được tình trạng trộm bò, nông sản, xe máy và lấy cắp cồng chiêng của người dân tộc thiểu số. Từ năm 2018 đến nay, an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ ổn định.

Từ địa bàn phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội, xã Hà Tam đã trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện Đak Pơ, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CCB. Liên tục nhiều năm liền, Hội CCB xã Hà Tam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Trong đó, năm 2019 và 2020, Hội được Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bằng khen; năm 2020 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen...

Ông Lê Văn Châu-Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Phòng-chống tội phạm xã Hà Tam-đánh giá: “Từ khi triển khai mô hình “Chi hội CCB xây dựng khu dân cư liên kết phòng-chống tội phạm” đến nay, Hội CCB xã luôn duy trì nền nếp hoạt động, phát huy được tinh thần chủ động, tích cực của người dân trong phòng-chống tội phạm và đạt được hiệu quả rất thiết thực. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội CCB phối hợp với Công an và các đoàn thể xã thực hiện mô hình hiệu quả hơn, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội và cuộc sống yên bình của Nhân dân”.