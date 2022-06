Thị xã An Khê và Ayun Pa hoàn thành xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Ngày 2-6-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 670 và 672/QĐ-TTg công nhận thị xã An Khê và Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.



Giai đoạn 2010-2020, thị xã An Khê đã huy động tổng nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ảnh: Ngọc Minh



Thị xã An Khê có 5 xã: Thành An, Tú An, Xuân An, Song An và Cửu An. Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, thị xã đã huy động tổng nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 16 tỷ đồng; bà con tự nguyện hiến hơn 34.300 m2 đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn, xóm; huy động lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn được 6.042 ngày công. Thị xã đã xây dựng đường trục xã, liên xã hơn 19,931 km; đường trục thôn, xóm là 23,384 km; đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa với chiều dài 33,377 km và đường nội đồng có tổng chiều dài 93,857 km, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.



Tương tự, chương trình xây dựng NTM của thị xã Ayun Pa được thực hiện với tổng kinh phí đầu tư hơn 190,2 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn lực. Trong đó, Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 11,8 tỷ đồng, người dân đã tự nguyện hiến trên 6.400 m2 đất, trên 6.300 ngày công để xây dựng NTM. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn không ngừng thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%. Đến nay, 4/4 xã của thị xã Ayun Pa gồm: Chư Băh, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao đã đạt chuẩn NTM.

Thị xã Ayun Pa ngày càng khởi sắc. Ảnh: Vũ Chi



Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phát huy kết quả đạt, thị xã An Khê tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.

Đối với thị xã Ayun Pa, quyết định công nhận hoàn thành xây dựng NTM là kết quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã. Đây sẽ là tiền đề, động lực để thị xã Ayun Pa tiếp tục tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.



MINH DIỆP - VŨ CHI