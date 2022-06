Kông Chro: Thu ngân sách đạt hơn 76% kế hoạch

(GLO)- Ngày 21-6, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện gieo trồng hơn 5.808 ha cây trồng các loại, đạt 112,6% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh năm 2010) đạt hơn 1.111 tỷ đồng, bằng 49,69% kế hoạch, tăng 15,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 424,37 tỷ đồng, bằng 48,04% kế hoạch, tăng 12,64%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 420 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, tăng 25,34%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 16 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đến nay, bình quân mỗi xã đạt 14,92 tiêu chí.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Liên

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo tiếp tục được quan tâm phát triển. Công tác khám-chữa bệnh và phòng-chống dịch Covid-19 được chú trọng; việc thực hiện các chính sách xã hội được kịp thời; số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 76,28 % so với kế hoạch, vượt 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được tăng cường, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể như: công tác quản lý bảo vệ rừng của một số xã, đơn vị chủ rừng chưa chặt chẽ; vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình khởi công mới năm 2022-2023 còn chậm. Ngoài ra, việc truy thu tiền thuê đất vượt hạn điền còn nợ đến cuối năm 2021 vẫn còn chậm; tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn diễn ra; tai nạn giao thông trên địa bàn huyện tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí đã đăng ký; đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa năm 2022; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan; triển khai các kế hoạch, chương trình của ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.