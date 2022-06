Đức Cơ tổ chức chợ phiên nông sản an toàn và tư vấn việc làm cho người lao động

(GLO)- Sáng 27-6, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc chợ phiên nông sản an toàn, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2022.





Tham dự chợ phiên còn có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Huyện ủy, các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Phiên chợ có sự tham gia của hơn 35 gian hàng đến từ các hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hộ nông dân 10 xã, thị trấn trong huyện Đức Cơ và TP. Pleiku.

Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo huyện tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cà phê Nguyễn Hân đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Đinh Yến



Với chủ đề “Nông sản Đức Cơ kết nối, phát triển”, tại đây, các hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ nông dân trên địa bàn huyện và TP. Pleiku đã giới thiệu nhiều sản phẩm và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của địa phương theo hướng an toàn, đạt chứng nhận OCOP 3 và 4 sao như cà phê, hạt điều, thịt heo một nắng, măng sấy… Ngoài ra, các hội viên nông dân còn mang đến các sản phẩm rau, củ, quả, trái cây, cây giống; thịt heo sạch, gà rừng bày bán tại chợ phiên.



Chợ phiên được tổ chức trong 2 ngày (27 và 28-6), qua đó góp phần quảng bá hàng nông sản an toàn đến người tiêu dùng trong và ngoài huyện.



Cũng tại đây, UBND huyện Đức Cơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai lồng ghép tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người lao động. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đại diện cho hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp tuyển dụng hơn 4.000 vị trí việc làm. Trung tâm tư vấn Du học Việt trí MD-Chi nhánh Gia Lai tư vấn du học-xuất khẩu lao động tại thị trường Đức, Nhật, Hàn Quốc…



Ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ kiêm Trưởng ban tổ chức chợ phiên-nhấn mạnh: Việc kết hợp tổ chức 2 hoạt động trên rất ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương cùng chung tay quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn cho nông dân và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp cho người lao động tại thị trường việc làm trong, ngoài tỉnh.

ĐINH YẾN