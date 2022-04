Phú Thiện gặp mặt, cung cấp thông tin các vấn đề báo chí phản ánh

(GLO)- Chiều 29-4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện phối hợp với UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, cung cấp thông tin một số vấn đề liên quan đến địa phương mà báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Tham dự buổi gặp mặt có bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm 2022, các cơ quan báo chí có phản ánh một số vấn đề bất cập tại huyện Phú Thiện như: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam ngày 11-3 phản ánh nội dung tự ý đắp đất trên nền đường bê tông thôn Chrôh Pơnan (xã Chrôh Pơnan) của Công ty TNHH một thành viên Đông Thanh Tây Nguyên; Báo điện tử Pháp luật Việt Nam ngày 12-3 phản ánh nội dung lợi dụng việc lấy đất san lấp làm đường nội đồng để bán cho các hộ dân có nhu cầu san lấp ao vườn tại thôn Plei Glung (xã Ia Ake) của ông Siu Anon và ông Vữ Quốc Toản; khai thác đất san lấp vượt chiều sâu so với giấy phép được cấp tại mỏ đất san lấp xã Ia Sol của Công ty TNHH một thành viên Phương Đông Gia Lai; Báo điện tử Người đưa tin ngày 7-4 thông tin thực trạng xe chở mía, mì cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải lưu thông trên quốc lộ 25; Báo điện tử Môi trường và Đô thị ngày 12-4 phản ánh tình trạng xe tải chở khoáng sản tiếp tục “tung hoành” tại huyện Phú Thiện.

Ông Phạm Văn Phương-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở báo chí phản ánh, ngày 22-3, Sở Tài nguyên và Môi Trường phối hợp với UBND huyện Phú Thiện đã tổ chức kiểm tra thực tế tại các khu vực khai thác khoáng sản theo nội dung phản ánh. Kết quả kiểm tra và xử lý như sau:

Tại khu vực mỏ đất san lấp của Công ty TNHH một thành viên Phương Đông Gia Lai: tổng diện tích khu vực khai thác khoảng 700m2, chiều sâu trung bình tại các vị trí khai thác 5 m; không có điểm mốc số 1 và số 3, chưa lắp đặt camera giám sát theo quy định. UBND huyện đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Phương Đông Gia Lai dừng việc khai thác khu vực có độ sâu cho phép và có biện pháp khắc phục kịp thời, đồng thời khắc phục các cột mốc, camera giám sát. Thời gian tới, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Phương Đông Gia Lai khai thác đúng với giấy phép khai thác khoáng sản số 89/GP-UBND đã được UBND tỉnh cấp ngày 16-2-2017. Đồng thời, UBND huyện Phú Thiện đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVP ngày 5-4 xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Phương Đông Gia Lai về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường (đất san lấp) vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác (theo độ sâu) từ 0,5 m trong phạm vi diện tích 700 m2, so với giấy phép khai thác khoáng sản số 89/GP-UBND ngày 16-2 với số tiền 15 triệu đồng.

Về tình hình khai thác đất tại xã Ia Ake: Qua kiểm tra tại hiện trường và làm việc với ông Siu Anon, ông cho biết khu vực đất của ông là đất trồng cây hàng năm. Hàng năm, gia đình ông trồng mì, bắp, đậu xanh không có hiệu quả. Xung quanh đất nhà ông các hộ trồng lúa có hiệu quả hơn, nên ông hạ độ cao để trồng lúa. Do không hiểu về pháp luật nên ông tự ý thuê máy múc để hạ độ cao bằng đất của các hộ xung quanh để trồng lúa. Khi hạ độ cao có một số ít đất màu dư thừa, ông cho người khác chở ra khỏi khu vực. UBND xã đã yêu cầu ông Siu Anon chấm dứt ngay mọi hành vi khai thác khoáng sản trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi và vận chuyển toàn bộ máy móc phương tiện ra khỏi khu vực và ông đã chấp hành. Sau khi xem xét thực tế việc gia đình ông Siu Anon hạ thấp độ cao để chuyển qua trồng cây lúa nước là phù hợp vì khu vực này giáp ranh với cánh đồng lúa nước. Nhưng khi thực hiện việc cải tạo, hạ độ cao, gia đình ông không xin phép chính quyền địa phương và quá trình hạ độ cao có chở ít đất màu dư thừa ra khỏi khu vực sản xuất. Ngày 7-3, UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 25/QĐ- XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản với hình thức xử phạt cảnh cáo.

Về việc xử lý gia đình ông Vũ Quốc Toản múc đất làm đường nội đồng: UBND xã đã kiểm tra và làm việc với ông Vũ Quốc Toản, yêu cầu ông Toản không được đầu tư múc đất tu bổ đường nội đồng và giữ nguyên hiện trạng đất đang sản xuất. Ông Toản chấp hành yêu cầu của UBND xã và đã dừng việc múc đất và di chuyển máy móc ra khỏi khu vực.

Về việc tự ý đắp đất trên nền đường bê tông thôn Chrôh Pơnan (xã Chrôh Pơnan) của Công ty TNHH một thành viên Đông Thanh Tây Nguyên: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Đông Thanh Tây Nguyên phải thực hiện nghiêm túc 4 nội dung chỉ đạo của UBND huyện theo văn bản số 483/UBND-TH ngày 24-3-2022 của UBND huyện. Công ty TNHH một thành viên Đông Thanh Tây Nguyên cam kết và thực hiện nghiêm các nội dung của huyện đã chỉ đạo và Văn bản số 1273/STNMT-KS-TNN ngày 1-4-2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Công ty TNHH một thành viên Đông Thanh Tây Nguyên đã có các giải pháp để thực hiện khắc phục trước ngày 30-4-2022.

Về vấn đề xe chở quá khổ, quá tải, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo và ban hành Văn bản số 44/UBND-NC ngày 1-4-2022 yêu cầu Công an huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, không che bạt khi lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). Theo Báo cáo số 782/BC-CAH ngày 14-4-2022 của Công an huyện, kể từ ngày 1-4-2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đã lập biên bản 10 trường hợp xe vận chuyển hàng hóa vi phạm về quá tải trọng, quá khổ giới hạn và không phủ bạt để rơi vãi, đồng thời cho 35 lái xe và chủ xe ký cam kết không vi phạm. Đồng thời xử phạt 5 cá nhân và 1 tổ chức có hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển, vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến tải trọng, ra quyết định xử phạt với số tiền 38,4 triệu đồng; tước 1 phù hiệu xe ô tô tải. Trên cơ sở Văn bản số 193-BC/BTGTU ngày 15-4-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND huyện đã tiếp thu và ban hành Văn bản số 651/UBND-TH ngày 22-4-2022 chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xe tải có hành vi cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, không che bạt khi lưu thông trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, UBND huyện Phú Thiện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; có giải pháp giám sát, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý để tình trạng khai thác trái phép lặp đi lặp lại và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện; giao Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước về khoáng sản, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đồng thời giám sát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện; kịp thời tham mưu UBND huyện, thực hiện nghiêm Quy định về phân công trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 30-7-2021 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở dân chủ, cởi mở, các cơ quan báo chí và lãnh đạo các ban, ngành, địa phương đã thẳng thắn trao đổi các vấn đề còn vướng mắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-cho biết: Từ đầu năm 2022, các cơ quan báo chí có khoảng 40 tin, bài về huyện Phú Thiện, trong đó có khoảng 5 tin bài phản ánh về các vấn đề tiêu cực, tập trung vào các vấn đề khai thác khoáng sản, tình trạng xe quá khổ, quá tải. Đây là các vấn đề thời sự, huyện nên có sự quan tâm, nếu không trả lời trực tiếp ngay thì có thể trả lời bằng văn bản; đồng thời sớm có các buổi gặp mặt như vậy để giải đáp các vấn đề báo chí phản ánh. Hy vọng, phóng viên các cơ quan báo chí đồng hành cùng huyện, có những thông tin chính xác, đa chiều quảng bá hình ảnh của huyện, giúp huyện ngày càng phát triển.

Kết luận tại buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Phương-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện-nêu rõ: Trên tinh thần cầu thị, buổi gặp mặt đã cung cấp thông tin các vấn đề mà báo chí phản ánh trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới, các vấn đề đã làm rõ thì các cơ quan báo chí không phản ánh lặp lại. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin các vấn đề thời sự của huyện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như các vấn đề vướng mắc mới phát sinh để huyện có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

VŨ CHI