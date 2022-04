Gia Lai: Phấn đấu ít nhất 85% địa bàn đã được chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn, xã hội năm 2022.





Đại tá Lê Văn Hà (bìa phải)-Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát giao thông tại Công an TP. Pleiku. Ảnh: Thúy Trinh

12 xã, phường, thị trấn được lựa chọn chuyển hóa gồm: phường Ia Kring, Tây Sơn, Thắng Lợi (TP. Pleiku); phường An Phú (thị xã An Khê); xã Tân Bình (huyện Đak Đoa); thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê); thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh); xã Ia Krai (huyện Ia Grai); xã Pờ Tó (huyện Ia Pa); thị trấn Kbang (huyện Kbang); xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) và xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ).



Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an là nòng cốt trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, ngừa xã hội, phòng, ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, hạn chế tệ nạn xã hội tại các địa bàn lựa chọn chuyển hóa. Đồng thời tiếp tục chuyển hóa thành công các địa bàn năm 2021 chuyển hóa chưa đạt và ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn chuyển hóa trong năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất 85% địa bàn đã được chuyển hóa thành công năm 2022 không phức tạp trở lại.



KIỀU PHAN