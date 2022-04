An Khê đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ đầu năm

(GLO)- Ngay từ đầu năm, ngành Thuế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Kết thúc quý I, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 56,17 tỷ đồng, tăng 107,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, thị xã An Khê được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 128,975 tỷ đồng, trong đó, ngành Thuế thị xã được giao quản lý thu 123,125 tỷ đồng. Theo ông Đào Xuân Bảy-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro, thời gian qua, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để vừa hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, vừa hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Kết thúc quý I, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã đạt 56,17 tỷ đồng, tăng 107,6% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 43,55% dự toán tỉnh giao và 29,97% dự toán HĐND thị xã giao. Trong đó, Chi cục Thuế thu 55,932 tỷ đồng, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao và 30,9% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 119,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số sắc thuế có sự tăng thu như: tiền sử dụng đất, thuế khu vực công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (từ các dự án điện gió), nợ gia hạn, thu phát sinh tiền thuê đất của cá nhân, lệ phí trước bạ...

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật và các chính sách thuế, Chi cục phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) triển khai nộp thuế điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh; tiến hành cài đặt Zalo kết nối với Chi cục và ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động cho hộ kinh doanh để nắm bắt thông tin cũng như thực hiện nộp thuế điện tử. “Tính đến ngày 31-3, Chi cục đã triển khai hóa đơn điện tử đến 122 tổ chức, doanh nghiệp; kết nối Zalo với 589 hộ kinh doanh; đồng thời, triển khai ứng dụng eTax Mobile đến 597 hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã với tổng số tiền thuế đã nộp qua ứng dụng là 95 triệu đồng”-ông Bảy cho hay.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro hướng dẫn cho người dân về thủ tục khai nộp thuế. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, Chi cục cũng quản lý chặt chẽ việc thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các thủ tục chuyển đổi và đóng mã số thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn. Các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng được áp dụng theo đúng quy định như: công khai danh sách đối tượng nợ thuế (hơn 90 ngày) trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo nợ thuế kịp thời và cưỡng chế nợ thông qua tài khoản ngân hàng, đình chỉ sử dụng hóa đơn.

Là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, thu thuế tại địa bàn thị xã An Khê, Đội Quản lý thuế liên xã số 1 đã tích cực tham mưu lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro về các giải pháp thu thuế; phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền các chính sách về thuế và kiểm tra, rà soát những trường hợp phát sinh hộ kinh doanh, hộ xây dựng cơ bản nhà tư nhân để đưa vào quản lý, tránh bỏ sót nguồn thu ngân sách. Theo Đội trưởng Trần Văn Khiêm, Đội đang quản lý hơn 1.000 hộ kinh doanh với 80% số hộ chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Cán bộ Đội quản lý thuế liên xã số 1 tuyên truyền các chính sách thuế cho người dân phường An Phú (thị xã An Khê). Ảnh: Mộc Trà

Hơn 30 năm kinh doanh, ông Trần Nguyên Đường-chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Bình An (tổ 2, phường An Phú) luôn chấp hành nghiêm việc nộp thuế theo đúng quy định. Trung bình mỗi năm, gia đình ông nộp thuế hơn 270 triệu đồng. “Tôi xác định việc nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Nhà nước của hộ kinh doanh. Vì vậy, tôi không bao giờ để nợ đọng thuế. Tôi cũng kết nối Zalo với Chi cục Thuế khu vực, thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách thuế mới của trung ương và địa phương để hiểu và thực hiện”-ông Đường chia sẻ.

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2022, ngành Thuế An Khê đang tiếp tục tham mưu giúp UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan Thuế khai thác có hiệu quả nguồn thu; triển khai kế hoạch chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân; tăng cường khai thác các khoản thu vãng lai về điện gió, điện mặt trời áp mái, công trình nâng cấp quốc lộ 19... “Chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và quản lý hộ kinh doanh phát sinh. Cùng với đó, triển khai các biện pháp quản lý nợ và tổ chức cưỡng chế thu nợ thuế bằng phương pháp điện tử”-ông Bảy cho biết thêm.