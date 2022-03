Kông Chro: Đảm bảo điều kiện làm việc cho Công an xã

(GLO)- Thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã bố trí 70 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về công tác tại 14 xã, thị trấn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc để lực lượng này yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.





Phần lớn các xã ở huyện Kông Chro đều cách trung tâm huyện từ 15 đến 30 km. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ngành Công an, ngoài được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an các xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Bên cạnh nhà làm việc khang trang, Công an các xã, thị trấn tại huyện Kông Chro được trang bị cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ tốt hơn. Ảnh: Ngọc Minh



Từ năm 2020 đến nay, huyện Kông Chro đã xây dựng được 12 trụ sở làm việc (700 triệu đồng/trụ sở) cho lực lượng Công an các xã, thị trấn. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng và huyện 500 triệu đồng. Trong năm 2023, huyện sẽ xây dựng 2 trụ sở làm việc cho Công an xã Đak Pơ Pho và Ya Ma.

Năm 2020, thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện điều động 5 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về xã Yang Nam làm nhiệm vụ. Địa phương đã sắp xếp 1 phòng của hội, đoàn thể để lực lượng này có nơi làm việc. Giữa năm 2021, xã bố trí quỹ đất rộng hơn 100 m2 ngay trung tâm, đồng thời tỉnh, huyện quan tâm đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng trụ sở làm việc khang trang, rộng rãi. Xã cũng hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng xây dựng công trình phụ, làm sân xi măng, lối đi, tạo cảnh quan sạch đẹp, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và tiếp đón người dân thuận lợi hơn.



Trung tá Trần Đình Sự-Trưởng Công an xã Yang Nam-cho biết: “Mặc dù khó khăn về nguồn nước sinh hoạt nhưng anh em vẫn yên tâm công tác, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân”.



Tháng 6-2020, Công an xã Đak Song được chuyển về trụ sở làm việc mới. Đại úy Lê Thanh Phương-Trưởng Công an xã-chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ ở xã đều xa nhà. Vì vậy, việc đảm bảo về cơ sở vật chất và trang-thiết bị rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu công tác, bám nắm địa bàn tốt hơn”.

Nhà làm việc được xây dựng khang trang giúp lực lượng Công an xã chính quy yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh



Khi kiểm tra công trình trụ sở làm việc của Công an xã Đak Pling, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Lanh cho hay: Đak Pling là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện gần 30 km. Đầu tháng 8-2019, lực lượng Công an chính quy xuống làm nhiệm vụ, xã đã tu sửa, bố trí 2 phòng của hội, đoàn thể cho cán bộ, chiến sĩ có nơi làm việc. Các đồng chí Công an chính quy đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện. Cùng với đó, lực lượng Công an xã đã từng bước làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc không để tồn đọng kéo dài; tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được cấp ủy và chính quyền giao. “Khi trụ sở làm việc của Công an xã đưa vào sử dụng, chúng tôi sẽ vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp kinh phí, vật tư làm một số công trình phụ, giúp cán bộ, chiến sĩ có cơ sở vật chất đảm bảo, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”-ông Lanh nói.



Theo Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện Kông Chro, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án xây dựng Công an xã chính quy, Công an huyện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự tham gia phối hợp tích cực, trách nhiệm của phòng, ban và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là việc bố trí quỹ đất, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, phương tiện phục vụ công tác. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để lực lượng Công an ổn định nơi làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác, sinh hoạt và tăng cường sức chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”-Thượng tá Dũng nhấn mạnh.



NGỌC MINH