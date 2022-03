Kbang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ từ đầu năm

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND huyện phát động, Phòng Tài chính-Kế hoạch đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành và vượt 24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đề ra trong năm 2022. Ông Lương Văn Hòa-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch-cho biết: “Trong số các chỉ tiêu đăng ký thi đua, chúng tôi đặc biệt chú trọng và nỗ lực phấn đấu tăng thu ngân sách 10% so với dự toán được giao. Năm 2021, chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao gần 38 tỷ đồng thì huyện đã thu được hơn 47 tỷ đồng, vượt 24% so với dự toán, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020”.

Theo ông Hòa, năm nay, kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao là 45,8 tỷ đồng, HĐND huyện cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt 46,2 tỷ đồng. Để hoàn thành các mục tiêu lớn, nhất là tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt 8,05%, đơn vị đã tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai giao chỉ tiêu thu ngân sách cho Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn. Cùng với đó, tổ chức rà soát các nguồn thu, đối tượng thu nộp ngân sách nhằm phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp đối với các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời gian nộp thuế, đảm bảo đạt và vượt dự toán giao.

Ủy ban nhân dân huyện Kbang đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Ảnh: Minh Nguyễn

Cùng với việc rà soát các nguồn thu, ngành Tài chính huyện còn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế của các doanh nghiệp để thu kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời hạn ưu đãi hoặc phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu thuế xây dựng cơ bản, khai thác nguồn thu trong khâu lưu thông đối với thu hoạch rừng trồng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… “Chúng tôi theo dõi diễn biến tình hình kinh tế-xã hội hàng tuần, hàng tháng để kịp thời tham mưu giúp UBND huyện đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đề ra”-ông Hòa nêu giải pháp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thủ-Chủ tịch UBND thị trấn Kbang thì cho hay: “Trong các chỉ tiêu đăng ký thi đua, địa phương quan tâm nhất là việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo tại 6 làng dân tộc thiểu số. Thị trấn Kbang hiện còn 185 hộ nghèo là dân tộc thiểu số. Riêng tại 6 làng này đã có đến 145 hộ nghèo. Sau khi rà soát nắm điều kiện cụ thể của từng hộ, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã phân công 18 đơn vị phụ trách giúp 40 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2022”. Theo ông Thủ, để tạo sinh kế cho người dân, chính quyền còn kết nối với tổ dân phố, doanh nghiệp, các công trình thi công để giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời vận động, hướng dẫn các hộ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang-khẳng định: Thông qua việc phát động phong trào thi đua, huyện mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện hăng hái thi đua lao động, năng động, sáng tạo đẩy mạnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Kbang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”.

Ủy ban nhân dân huyện Kbang yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, vừa phòng-chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo Chủ tịch UBND huyện Kbang: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm vừa phòng-chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, tập trung vào một số chỉ tiêu trọng tâm như: tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,35%; hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 98,5%; giải quyết việc làm cho 675 lao động; duy trì 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 13 xã, thị trấn đạt chuẩn về an ninh trật tự; số vụ tai nạn giao thông giảm so với năm 2021…

Bên cạnh đó, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025). Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.