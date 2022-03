Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 2, triển khai triển khai nhiệm vụ tháng 3-2022.

Tại cuộc họp diễn ra chiều ngày 2-3, sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19: Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”; chú trọng nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, đảm bảo cho công tác phòng-chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân; tuyên truyền đến các cấp, các ngành, người dân không được chủ quan, thỏa mãn, lơ là.

Sở Y tế đảm bảo vật tư, trang-thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, oxy y tế phục vụ công tác phòng-chống dịch bệnh; xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất với Bộ Y tế và cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Tập trung hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 và mũi 3; hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong quý I-2022; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3-2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Quang

Các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người. Triển khai chặt chẽ, đồng bộ hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 cách ly điều trị tại nhà, chủ động tổ chức các tổ/bộ phận quản lý, hỗ trợ; củng cố trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động để hỗ trợ chăm sóc, điều trị F0 ngay từ cơ sở; đảm bảo người dân được tiếp cận, hỗ trợ dịch vụ y tế nhanh nhất.

Các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị các nội dung quan trọng, cấp bách trình tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), báo cáo UBND tỉnh để tổ chức họp thành viên UBND tỉnh tham gia ý kiến, hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động số 121/QĐ-UBND ngày 4-3-2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh. Kịp thời đề xuất triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2030. Tập trung hoàn chỉnh, đề xuất UBND tỉnh ban hành và triển khai các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Cùng với đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường công tác phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong triển khai các nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ, cải tiến và đẩy nhanh các thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đề xuất chủ trương đầu tư và các thủ tục có liên quan để sớm triển khai các dự án trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến môi trường kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động có giải pháp phòng-chống hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; định hướng việc sử dụng các loại cây trồng, vật nuôi mới, có hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022.

Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 1-3-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, cùng Sở Y tế rà soát, đánh giá nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng-chống dịch trên địa bàn để báo cáo, đề xuất cụ thể UBND tỉnh.

Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất tỉnh tham mưu việc ứng vốn và có các biện pháp cương quyết thu hồi nguồn vốn tạm ứng từ Quỹ Phát triển đất theo đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; khẩn trương rà soát xử lý ngay các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm căn cứ quản lý, phát triển và thu hút đầu tư; việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc đề xuất triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện, kinh phí thực hiện lớn, trong khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ để tham mưu cho đảm bảo phù hợp, trường hợp cần thiết thì chủ động liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông để người dân đề cao cảnh giác, thực hiện theo đúng các yêu cầu trong phòng-chống dịch Covid-19. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương định hướng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm trong hoạt động thông tin tuyên truyền.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tại xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương tập trung triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, chính quyền các địa phương hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp, kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp, ứng phó linh động với diễn biến dịch bệnh, đảm bảo an toàn và phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi khi có vắc xin và có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung, kế hoạch tổ chức Tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành, các cấp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt để kéo giảm sâu tai nạn giao thông đối với cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục quan tâm phối hợp, thực hiện giám sát, phản biện. Các sở, ngành trong quá trình tham mưu, triển khai các nhiệm vụ cần thực hiện đúng quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhất là các nội dung đề nghị phản biện và góp ý đối với các dự thảo văn bản theo quy định.