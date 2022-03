Chi Đoàn Báo Gia Lai: Xung kích trên nhiều mặt trận

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà, xây dựng nhiều công trình thanh niên cho thiếu nhi vùng khó.





Hết lòng vì thiếu nhi khó khăn



Với mong muốn sẻ chia, động viên học sinh khó khăn, mới đây, Chi Đoàn Báo Gia Lai phối hợp với nhóm từ thiện Fly To Sky và Huyện Đoàn Đức Cơ tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc” tại Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).



Ia Nan là xã vùng biên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên chặng đường đến trường của các em học sinh cũng lắm gian nan. Thấu hiểu sự vất vả của các em, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã phối hợp cùng nhóm từ thiện Fly To Sky trao tặng các em những phần quà ý nghĩa gồm 12 bình lọc nước cho 12 lớp học; 40 chiếc áo sơ mi trắng, 50 bộ đồng phục thể thao, 2.000 cây bút chì, 500 cuốn truyện, 50 đèn bàn hỗ trợ thị lực, 7 suất quà cho các em học sinh khó khăn của trường. Ngoài ra, Chi Đoàn Báo Gia Lai và nhóm từ thiện Fly To Sky còn trao tặng người dân khó khăn của xã 100 túi quà an sinh, 100 bộ quần áo cũ. Giá trị quà tặng tuy không lớn nhưng đã đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi và người dân vùng biên giới xa xôi này.

Đại diện Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: Minh Nhật



Bày tỏ niềm vui khi các đơn vị về tặng quà cho các em học sinh, cô Mã Thị Hiên-giáo viên Trường Tiểu học Kpă Klơng-chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp của các tổ chức Đoàn và nhóm thiện nguyện, học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng đã nhận được những phần quà hết sức thiết thực. Đây là nguồn động viên to lớn để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tôi mong sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này về trường trong thời gian tới”.



Ngoài chương trình “Tháng ba biên giới”, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn phối hợp với các tổ chức Đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về học sinh khó khăn như: nhận chăm sóc thường xuyên em Đức (SN 2009, làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) bị khuyết tật chân; phối hợp với các tổ chức Đoàn cơ sở tặng 205 suất quà cho thiếu nhi của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; xây dựng sân trường và điểm vui chơi cho Trường Mẫu giáo Đak Tơ Ve điểm trường làng HDe (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh); phối hợp tặng 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Chư Mố, huyện Ia Pa); tặng 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa)… Nhận được sự quan tâm, động viên của Chi Đoàn Báo Gia Lai, em Đức (làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) xúc động: “Em rất vui khi nhận được những phần quà do các anh chị trao tặng. Em cũng nhận được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân thông qua sự kết nối của Chi Đoàn Báo Gia Lai”.



Nỗ lực không ngừng



Không chỉ hướng đến các em thiếu nhi, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” và tặng 1 bồn đựng nước inox 1.000 lít, 20 suất quà (400.000 đồng/suất) cho gia đình người có công ở thị trấn Kông Chro. Hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã trao tặng sinh kế cho 2 thanh niên khó khăn của huyện Chư Prông. Ngoài ra, đoàn viên trong Chi Đoàn cũng tích cực tham gia công tác hiến máu tình nguyện, nhiều đoàn viên hiến máu 5 lần trở lên.

Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn ở huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Nhật



Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Phó Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: “Chi Đoàn Báo Gia Lai là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài những chương trình riêng, Chi Đoàn Báo Gia Lai còn tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng nhà nhân ái, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do Đoàn khối phát động. Các hoạt động của tuổi trẻ Báo Gia Lai đều mang lại hiệu quả thiết thực, được Đoàn cấp trên ghi nhận, khen thưởng”.

Trong quá trình tác nghiệp ở cơ sở, đoàn viên Chi Đoàn đã ghi nhận nhiều mảnh đời khó khăn và viết bài đăng trên chuyên mục “Kết nối & sẻ chia” của Báo Gia Lai. Từ đó, đoàn viên vừa làm “cầu nối” giữa các Mạnh Thường Quân với những mảnh đời bất hạnh, vừa trích tiền nhuận bút để hỗ trợ người nghèo. Trong nhiệm kỳ, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã kết nối, trao tặng hơn 100 triệu đồng để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.



Chi Đoàn Báo Gia Lai hiện có 12 đoàn viên tham gia sinh hoạt, đa số là phóng viên. Với đặc thù của một cơ quan truyền thông, đội ngũ phóng viên trẻ đã đóng góp công sức vào công tác tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; giới thiệu những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến hoặc gửi gắm những kiến nghị, đề xuất của người dân đến các cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, thông qua trang chuyên đề Thanh niên trên báo Gia Lai, đoàn viên đã giới thiệu nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, lan tỏa cách tập hợp đoàn viên, thanh niên hiệu quả.



Cũng qua công tác tuyên truyền, nhiều đoàn viên là phóng viên đã đạt giải báo chí tỉnh Gia Lai và các giải báo chí cấp Trung ương. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, 7 đoàn viên đạt giải báo chí tỉnh; 2 đoàn viên đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; 1 đoàn viên có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)…



Nói về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị, chị Lê Thị Phương Linh-Bí thư Chi Đoàn Báo Gia Lai-chia sẻ: Số lượng đoàn viên ít, nguồn lực cũng có hạn nhưng Chi Đoàn Báo Gia Lai luôn xác định mỗi đoàn viên đều phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phát huy được sức trẻ trong các hoạt động Đoàn, đặc biệt là các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Được sự quan tâm hỗ trợ, định hướng của Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi Đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan vừa tham gia sôi nổi phong trào Đoàn đã giúp đoàn viên được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn.



MINH NHẬT