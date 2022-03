An Khê phát huy vai trò đội ngũ bảo vệ dân phố

(GLO)- Những năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn tích cực phối hợp với Công an phường trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn khu dân cư.

Hết lòng vì nhiệm vụ

Tây Sơn là phường trung tâm của thị xã An Khê, có nhiều cơ quan hành chính nhà nước và nhiều khu vui chơi, giải trí công cộng. Cùng với lực lượng Công an, những năm qua, đội ngũ BVDP đã tích cực tham gia gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Lê Văn Được-Trưởng ban BVDP phường-cho hay: Phường có 7 tổ dân phố, mỗi tổ có 3 thành viên BVDP. Các thành viên có trách nhiệm phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở nắm bắt tình hình, tham mưu, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo địa phương và Công an phường về tình hình an ninh trật tự. “Chúng tôi tham gia công tác bảo vệ tại hầu hết các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương; đồng thời luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-ông Được nói.

Lực lượng bảo vệ dân phố ở thị xã An Khê luôn phối hợp với lực lượng Công an phường trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, góp phần gìn giữ an ninh trật tự địa bàn khu dân cư. Ảnh: Ngọc Minh

Hơn 16 năm gắn bó với công việc BVDP, ông Được rất tự hào khi đã góp một phần sức lực để bảo vệ an ninh trật tự khu phố. Ông cho hay: Cuối năm 2013, thủy điện xả lũ, toàn bộ lực lượng BVDP được huy động cùng với dân quân, Công an trực ở các điểm nguy hiểm dọc sông Ba. Ròng rã 1 ngày đêm, các thành viên chia ra từng nhóm giúp người dân di dời đồ đạc, vật nuôi. Dù rất mệt nhưng ngày hôm sau, toàn bộ anh em lại tập trung về cầu sông Ba dọn bùn, rác, cành cây, thân mía dồn ứ trên thân cầu để người dân đi lại thuận lợi. “Với những thành tích đạt được, hàng năm, Ban BVDP phường được các cấp tặng giấy khen. Năm 2016, tôi được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”-ông Được tự hào chia sẻ.

Năm 2017, anh Hồ Ngọc Hào được bà con tổ dân phố 6 tín nhiệm giới thiệu vào Ban BVDP phường An Bình. Từ đó đến nay, anh luôn chủ động phối hợp với Công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới từng gia đình, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. “Tôi mong muốn mình có nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động ở địa phương, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống”-anh Hào nói.

Giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Theo ông Trần Bảo Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, thời gian qua, lực lượng BVDP đã tích cực phối hợp với Công an phường làm tốt công tác nắm tình hình an ninh trật tự; phát hiện, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ quần chúng nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, không có điểm nóng. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng BVDP cùng Công an, y tế cơ sở, tổ Covid cộng đồng bám nắm địa bàn, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Lực lượng bảo vệ dân phố phường An Phú (thị xã An Khê) luôn đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, Thượng tá Lê Tiến Hùng-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: Toàn thị xã hiện có 123 thành viên BVDP hoạt động tại 28 tổ dân phố của 6 phường. Những năm qua, lực lượng BVDP đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, lực lượng BVDP đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; đôn đốc, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú; vận động thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, lực lượng BVDP đã tham gia tích cực với lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong thực hiện cấp căn cước công dân trên địa bàn thị xã đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, lực lượng BVDP còn tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Công an phường, lực lượng dân quân tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ gìn trật tự công cộng, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước tổ chức trên địa bàn thị xã.

“Công an thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Công an các phường tham mưu UBND cùng cấp xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng BVDP; định kỳ hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng này để nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, kịp thời đề xuất các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê thông tin thêm.