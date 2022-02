Phú Thiện: Xã hội hóa lắp đặt camera an ninh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, 10/10 xã, thị trấn của huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Xây dựng mô hình điểm

Nằm giáp ranh giữa huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa, xã Ia Hiao là địa bàn khá nóng về ANTT. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, xã đã xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự liên quan chủ yếu đến đối tượng thanh-thiếu niên. Trước tình hình đó, Công an huyện Phú Thiện đã lập kế hoạch xây dựng xã Ia Hiao trở thành điển hình trong phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật gắn với mô hình camera giám sát an ninh nhằm đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.

Để có kinh phí lắp đặt camera, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Vận động nhằm kêu gọi sự đóng góp của người dân và các Mạnh Thường Quân trong và ngoài xã. Đại úy Phạm Văn Hùng-Trưởng Công an xã-cho hay: Thời gian đầu triển khai mô hình gặp không ít khó khăn, nhiều người cho rằng đó là việc của chính quyền nên Nhà nước phải đầu tư. Sau khi phân tích rõ lợi ích mô hình mang lại, người dân đã đồng tình ủng hộ. Từ 5 camera lắp đặt đầu tiên tại các nút giao thông trên quốc lộ 25, sau 4 tháng triển khai, Công an xã đã lắp đặt được 12 camera tại 3 thôn, làng với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục triển khai, phấn đấu hết năm 2022, xã hoàn thiện lắp đặt camera tại tất cả thôn, làng.

Bà Ksor H’Tem-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao-khẳng định: Mặc dù mới triển khai nhưng mô hình xã hội hóa camera an ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, ý thức của người dân khi tham gia giao thông được nâng cao, ANTT tại xã đã cơ bản ổn định. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền huy động sự chung tay đóng góp để lắp đặt hệ thống camera trên toàn xã, góp phần hoàn thiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ hình ảnh camera an ninh truyền về, Công an các địa phương có thể kiểm soát tình hình ANTT ngay tại trụ sở làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Nhân rộng ra các xã, thị trấn

Thiếu tá Hồ Sỹ Tài-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: Từ hiệu quả mô hình tại xã Ia Hiao, Công an huyện đã triển khai xây dựng thôn, làng, tổ dân phố điển hình trong phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật gắn với xây dựng mô hình camera giám sát an ninh tại 9 xã, thị trấn còn lại của huyện. Phấn đấu đến hết năm 2022, 100% các tuyến đường có nhiều người, phương tiện qua lại, tại các cụm dân cư, các điểm phức tạp về ANTT đều có camera giám sát; 100% hình ảnh từ camera có liên quan đến ANTT được xử lý kịp thời.

Còn Thiếu tá Lại Thanh Sang-Trưởng Công an thị trấn Phú Thiện thì chia sẻ: Sau hơn 1 tháng vận động, tháng 1-2022, hệ thống camera giám sát an ninh bắt đầu được lắp đặt với 10 mắt tại các vị trí trọng điểm trên quốc lộ 25 và khu vực Quảng trường huyện. Nguồn kinh phí phần lớn do người dân đóng góp, UBND thị trấn hỗ trợ 1 phần. Mô hình tạo được dư luận tốt, được người dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, địa phương không xảy ra các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng nẹt pô, đua xe trong thanh-thiếu niên.

Trong khi đó, tại xã Ia Yeng, các ban, ngành, đoàn thể đang tích cực kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí triển khai mô hình camera giám sát an ninh. Ông Dương Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Vận động, khảo sát địa điểm lắp đặt camera an ninh. 93% dân số trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số. Để người dân tình nguyện tham gia, chúng tôi chỉ đạo Công an xã tổ chức họp dân các thôn, làng, phân tích để người dân hiểu lợi ích trực tiếp từ mô hình. Camera được lắp đặt sẽ hạn chế các loại tội phạm. Nếu xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật, hình ảnh từ camera giúp lực lượng Công an điều tra, xác minh, làm rõ. Với kinh phí đóng góp hơn 10 triệu đồng, trước mắt, Công an xã lắp đặt 3 camera tại khu trung tâm xã và đầu buôn Plei Kram-cửa ngõ ra vào địa bàn xã.