Ngày làm việc đầu năm: Khẩn trương, nghiêm túc

(GLO)- Sáng ngày 7-2, sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quay trở lại công việc với tâm thế phấn khởi, khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.





Đảm bảo an toàn phòng dịch



Hơn 7 giờ ngày 7-2, nhiều người dân, doanh nghiệp đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính. Người dân, doanh nghiệp được hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho đến từng bộ phận chuyên môn. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 được đặt lên hàng đầu. Những người đến giao dịch đều được ghi tên, địa chỉ, số điện thoại và sát khuẩn ngay từ cửa ra vào. Phía bên trong, từng người cũng giữ khoảng cách đúng quy định, đeo khẩu trang và tiếp xúc với cán bộ, công chức qua tấm chắn.

Người dân và cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp xúc qua tấm chắn để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Văn Ngọc





Ông Đoàn Văn Quân (thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku) có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ khá sớm để tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Tôi chọn hôm nay để đi làm thủ tục liên quan đến đất đai vì mong muốn cả năm sẽ hanh thông. Tại đây, tôi được đón tiếp niềm nở và hướng dẫn rất chu đáo. Các thủ tục cũng tương đối gọn lẹ không gây phiền hà cho người dân”-ông Quân hồ hởi nói.



Theo ghi nhận của P.V tại UBND phường Hoa Lư (TP. Pleiku), không khí làm việc cũng "vào guồng" khẩn trương. Một số người dân đã đến bộ phận một cửa của UBND phường để làm các thủ tục như chứng thực, đăng ký giấy khai sinh… Ông Dương Ngọc Anh-Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho hay: “Hầu hết cán bộ, công chức của cơ quan đều nghỉ Tết ở trong tỉnh. Một số người ở ngoại tỉnh chúng tôi cũng khuyến khích chủ động test nhanh Covid-19 trước khi trở lại làm việc. Tất cả đều trở lại làm việc đúng giờ nhằm phục vụ người dân chu đáo với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc”.

Người dân đến làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND phường Hoa Lư (TP. Pleiku) được giải quyết thủ tục nhanh chóng. Ảnh: Văn Ngọc



Sẵn sàng phục vụ Nhân dân



Tại huyện Chư Păh, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Huyện đã quán triệt đến cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trong ngày làm việc đầu tiên phải khẩn trương rà soát các công việc tồn đọng của năm cũ, giải quyết nhanh, gọn, sẵn sàng tiếp nhận công việc mới với mục tiêu phải đẩy mạnh cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân”.



Còn tại xã vùng sâu Ia Kdăm (huyện Ia Pa), trong buổi làm việc đầu tiên sau 9 ngày nghỉ Tết, toàn thể 20 cán bộ, công chức xã đã quay trở lại làm việc. Ông Trương Minh Khang-Chủ tịch UBND xã-cho biết: "Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, xã đã bố trí cán bộ, công chức luân phiên trực Tết tại cơ quan để xử lý công việc đột xuất. Trung bình 1 lãnh đạo, 3 công chức, 3 cán bộ quân sự, công an trực 1 ngày thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình tại thôn, làng. Ngay từ ngày mùng 2 Tết, công tác tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn cũng đã được triển khai trở lại".

Người dân đến liên hệ công việc tại Bộ phận một cửa xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) trong ngày 7-2. Ảnh: Vũ Chi



Ông Khang thông tin: Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trong xã cơ bản ổn định. Cán bộ, công chức của xã trong ngày đầu tiên đi làm lại đều có mặt đông đủ. Một số người nghỉ Tết ngoài tỉnh đã thực hiện test Covid-19 ngay sau khi trở về và có kết quả âm tính nên đi làm lại bình thường. Hiện tbà con đang tất bật thu hoạch nông sản nên trong ngày đầu năm, lượng người dân tới liên hệ tại bộ phận một cửa không nhiều. Tuy vậy, toàn thể cán bộ, công chức đều nêu cao tinh thần làm việc phục vụ Nhân dân, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính. Anh Nay Thoái (buôn Plei Toan, xã Ia Kdăm) chia sẻ: “Tôi đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1 sào ruộng gần nhà nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ. Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên trong năm mới, tôi tới bổ sung giấy tờ cho hoàn thiện và được cán bộ xã hướng dẫn nhiệt tình nên thủ tục được giải quyết nhanh gọn”.

Buổi giao ban, gặp mặt đầu năm tại UBND xã Thành An (thị xã An Khê) có đông đủ lãnh đạo Đảng ủy, UBND và cán bộ, công chức, viên chức xã. Ảnh: Ngọc Minh





Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, hầu hết công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã An Khê đã trở lại với công việc. Dự buổi giao ban, gặp mặt đầu năm xong, chị Phan Thị Thùy Hương-cán bộ văn hóa xã Thành An (thị xã An Khê) bắt tay vào công việc. Nhờ chủ động giải quyết hết công việc không để tồn đọng trước Tết nên bước sang năm mới chị tập trung giải quyết các hồ sơ, công việc trong ngày. “Ngày đầu năm mới, người dân đến làm hồ sơ không nhiều nên tôi cố gắng làm thật nhanh, hiệu quả để công việc cả năm nhanh nhẹn, hanh thông. Năm nay, hầu hết mọi người đều đón Tết ở địa phương. Trước buổi giao ban gặp mặt đầu năm, ai cũng chủ động khai báo y tế, có người tự test nhanh Covid-19 tại nhà rồi mới tới cơ quan”-chị Hương bộc bạch.



NHÓM PHÓNG VIÊN