Kbang: Thu ngân sách tháng 1-2022 tăng 52%

(GLO)- Ngày 10-2, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị nhằm đánh giá hoạt động từ đầu năm đến nay, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh thời gian tới.



Đường vào thị trấn Kbang. Ảnh: Lê Nam

Tính đến hết tháng 1, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện (theo giá so sánh năm 2010) đạt 47,7 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 162 tỷ đồng, đạt 41,5% dự toán, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 tiếp tục được tăng cường. Từ đầu năm đến sáng 10-2, toàn huyện có 47 người nhiễm Covid-19. Tỷ lệ bao phủ vắc xin đối với người trên 18 tuổi đạt hơn 94%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt hơn 93%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.



Trong thời gian tới, huyện Kbang tiếp tục tập trung tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo kế hoạch, chú trọng công tác phòng-chống hạn, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, huyện đảm bảo tốt mọi điều kiện cho lễ giao quân năm 2022; làm tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



HỒNG HẠNH