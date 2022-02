Đak Pơ nâng cao chất lượng các công trình xây dựng

(GLO)- Năm 2021, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) được giao hơn 43 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các xã, thị trấn có công trình được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa chủ động triển khai xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Ngoài công trình chuyển tiếp từ năm 2020 tiếp tục hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng, huyện tập trung xác định một số công trình trọng điểm khởi công mới trong năm 2021 như: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thị trấn Đak Pơ) hơn 4,8 tỷ đồng; Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (điểm trường làng Kuk Kôn, xã An Thành) 950 triệu đồng; Trường Mẫu giáo Anh Đào (điểm trường thôn An Phong) hơn 1,5 tỷ đồng, Trung tâm Văn hóa-Thể thao 2 xã Cư An và Tân An; trường bắn, thao trường huấn luyện… Đến nay, các công trình đã hoàn thiện.

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) được xây mới khang trang.

Ông Nguyễn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: “Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cùng với diễn biến thời tiết không thuận lợi, giá vật liệu xây dựng tăng cao so với những năm trước đã tác động đến tiến độ thi công một số công trình của huyện. Để đảm bảo hoàn thành công trình theo hợp đồng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành và địa phương thụ hưởng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện vừa phòng-chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động. Trong đó, ưu tiên xây dựng, sửa chữa các trường học, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, thi công các công trình hạ tầng nông thôn đảm bảo chất lượng, phù hợp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Đặc biệt, UBND huyện Đak Pơ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát chất lượng thi công, đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu thi công đúng tiến độ, khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đúng mục đích. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà thi đấu đa năng, các công trình thủy lợi… ở các xã, thị trấn, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Cư An được đầu tư xây mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Theo đánh giá, các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2021 đều đảm bảo chất lượng và sử dụng đúng công năng, mục đích; phù hợp với quy mô phát triển của địa phương. Nhờ đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu của người dân, mang lại sức sống mới.

Chủ tịch UBND huyện cho hay: Đak Pơ là một trong những địa phương còn khó khăn của tỉnh. Vì vậy, huyện rất mong các cấp, ngành của trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân. “Thời gian tới, huyện tập trung thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng; vận động người dân đồng thuận chủ trương đầu tư của Nhà nước; thực hiện tốt các giải pháp quản lý, xây dựng các dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng. Đây là một trong những động lực để huyện Đak Pơ ngày càng phát triển bền vững”-ông Nguyễn Trường nhấn mạnh.