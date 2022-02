Chư Sê phát triển kinh tế-xã hội linh hoạt, thích ứng trong tình hình mới

(GLO)- Bước vào năm 2021 với không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và huyện Chư Sê nói riêng. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, huyện Chư Sê đã thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Hầu hết chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2021 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) hơn 12,5 ngàn tỷ đồng, đạt 100,39% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đạt 9,39%. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đều đạt và vượt so với năm 2020. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 4,2 ngàn tỷ đồng, tăng 7,59% so với năm 2020; ngành công nghiệp-xây dựng hơn 4,4 ngàn tỷ đồng, tăng 11,7%; ngành thương mại-dịch vụ đạt gần 4 ngàn tỷ đồng, tăng 8,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, ngành nông-lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 32,66%, công nghiệp-xây dựng chiếm 35,98%, dịch vụ chiếm 31,36%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 gần 582 tỷ đồng, đạt 100,91% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm còn 10,37%.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đã trao cờ Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai cho Nhân dân và cán bộ huyện Chư Sê. Ảnh: P.V

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện quan tâm thực hiện. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 18,57 tiêu chí NTM, có 12 xã đạt chuẩn NTM. Trong năm, huyện cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện 3 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Huyện đã hoàn thiện việc cắm mốc khu đấu giá đất dân cư tại làng Ia Ring (xã Ia Tiêm) và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Chư Sê); trình phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê; đang triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư xã Dun, Ia Pal; hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng thôn Hồ Nước (thị trấn Chư Sê).

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển. Trong năm, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh; phối hợp với ngành Y tế triển khai phun hóa chất diệt khuẩn, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% đối tượng hoạt động trong các cơ sở giáo dục; đồng thời, lập danh sách tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, ngành Y tế đã kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đúng tiến độ và đang tích cực thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi nhằm đảm bảo tăng tỷ lệ phủ vắc xin theo đúng kế hoạch.

Thích ứng linh hoạt, nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội

Nhằm tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, UBND huyện sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,83%; tổng giá trị sản xuất hơn 13,6 ngàn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 67,3 triệu đồng; xây dựng 1 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã NTM nâng cao và 10 làng NTM… Để đạt được những mục tiêu trên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt các quan điểm, phương châm trong thực hiện các biện pháp về phòng-chống dịch bệnh theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đặc biệt, huyện chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó phát triển cây dược liệu là chiến lược, là khâu đột phá. Chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp chủ lực theo hướng thâm canh, tăng năng suất gắn với chế biến. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng-chống sâu bệnh trên các loại cây trồng và các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch tả heo châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vị trí quy hoạch khu dân cư mới, xây dựng dân dụng, công trình giáo dục, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, ưu tiên các xã xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2022.

Đô thị Chư Sê ngày càng khởi sắc, xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Ảnh: P.V

Cùng với đó, huyện sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế cũng như xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp huyện. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và sớm khởi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2022 theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư phải triển khai đúng kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn. Tổ chức lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án như năng lượng, chế biến, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tạo lập nguồn thu ngân sách ổn định, lâu dài, đảm bảo khai thác các nguồn thu của địa phương một cách hợp lý, bền vững, góp phần nâng dần tỷ lệ tự cân đối, giảm phần bổ sung từ ngân sách cấp trên. Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Bờ Ngoong và hoàn thành việc phê duyệt trong quý I-2022. Triển khai việc lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Chư Sê. Hoàn thành và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Hồ Nước, quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo phù hợp với tình hình mới; tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo các chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia; phấn đấu năm 2022, toàn huyện có 33/47 trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, quan tâm giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

RMAH H’BÉ NÉT-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện