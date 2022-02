Chư Păh phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch bệnh

(GLO)- Năm 2021, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Chư Păh tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Thích ứng linh hoạt

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Chư Păh đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch với các giải pháp mạnh, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng cấp, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cũng như làm tốt công tác thi đua-khen thưởng. Nhờ vậy, huyện đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng; công tác an sinh xã hội được quan tâm đầy đủ, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hơn 10.000 công dân trở về từ vùng dịch được quan tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, việc làm, ổn định cuộc sống. Đến giữa tháng 12-2021, huyện đã tiêm vắc xin cho người dân đạt 89,5%.

Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2021, huyện Chư Păh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,03%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,75 triệu đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 9,13% so với năm 2020. Sản xuất nông-lâm nghiệp duy trì đà tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng 26.238 ha, đạt 101% kế hoạch, tăng 1,56% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 49,9 tỷ đồng, đạt 162,01% kế hoạch tỉnh giao, đạt 103% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 32,65% so với năm 2020. Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư cũng được đẩy mạnh. Trong năm có 19 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào huyện; 18 dự án đang đề xuất, nghiên cứu, khảo sát, lấy ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chế biến cà phê sạch ở Chư Păh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: P.V

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giảm nghèo. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,82% (giảm 2,24%, tương ứng với 446 hộ so với năm 2020), đạt 107,18% kế hoạch tỉnh giao. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cũng như chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục-đào tạo tiếp tục được chú trọng, nhất là duy trì việc dạy và học trong điều kiện có dịch; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, duy trì sĩ số học sinh đạt 99%. Mạng lưới y tế được củng cố và hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, nhiều kỹ thuật tiên tiến và hiện đại được áp dụng, đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị người bệnh.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 137,9% so với nghị quyết đề ra. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nâng cao. Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn đánh giá: Nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp nên huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Huyện đã chủ động các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực, thích ứng an toàn, linh hoạt trong việc thực hiện “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới

Một năm nhiều khó khăn thách thức nhưng đã vượt qua thành công. Đây là tiền đề để năm 2022, huyện phấn đấu đạt kết quả cao hơn, duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hợp lý. Theo đó, huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 47,15 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,7%; thu ngân sách theo phân cấp đạt 41,74 tỷ đồng; có thêm 1 xã và 1 làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38,03%; phấn đấu trên 90% khu dân cư trở lên đạt danh hiệu văn hóa; 78% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%...

Một góc thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh. Ảnh: P.V

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên cho biết: Huyện quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm. Trong đó chú trọng “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Các xã, thị trấn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân, phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Ia Mơ Nông đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai và hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực quản lý điều hành, thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Chư Păh có nhiều phong cảnh đẹp thu hút phát triển du lịch (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: P.V

Trong lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch lại sản xuất, liên kết gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; định hướng sản xuất nông nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng đất và mang lại giá trị kinh tế cao, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, dự phòng, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Tăng cường các giải pháp đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nhằm quản lý thu, tăng cường chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của huyện.

ĐINH YẾN