An Khê: Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

(GLO)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, ngành Y tế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Nhân viên Trạm Y tế phường An Phước tổ chức khám sàng lọc, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Thị xã An Khê có 1 trung tâm y tế và 11 trạm y tế xã, phường với 218 cán bộ, nhân viên, trong đó có 37 bác sĩ. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế thị xã khắc phục khó khăn, chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù thiếu nhân lực, song với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tháng 2-2021, Trung tâm Y tế thị xã đã cử 7 bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ huyện Ia Pa phòng-chống dịch Covid-19. Cuối tháng 8, thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế, đơn vị cử 2 bác sĩ cùng đoàn y-bác sĩ của tỉnh vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.



Nói về chuyến công tác đặc biệt nơi tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ Phạm Văn Tuyến (Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã) chia sẻ: “Trong thời gian 2 tháng, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quận Tân Phú. Khoảng 1 tháng đầu, bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu và điều trị 150-200 ca F0. Nhờ sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh, số ca F0 giảm đáng kể. Đây là chuyến đi để lại dấu ấn, nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa đối với tôi và các đồng nghiệp. Chúng tôi rất tự hào vì đã đóng góp công sức nhỏ bé vào công cuộc phòng-chống dịch chung của đất nước”.



Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh sự nỗ lực của từng cá nhân, hầu hết tập thể các khoa, phòng, trạm y tế đều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ. Bác sĩ Đặng Thị Thanh Nga-phụ trách Khoa Truyền nhiễm (Trung tâm Y tế thị xã) cho hay: Khoa có 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng và 1 hộ lý. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tập thể y-bác sĩ luôn đoàn kết, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, luôn đứng vững ở tuyến đầu chống dịch. “Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Khoa đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai sớm biện pháp điều trị, phòng-chống dịch mạnh mẽ và hiệu quả theo chiến lược “ngăn chặn-phát hiện-cách ly-khoanh vùng triệt để, dập dịch quyết liệt và điều trị”-bác sĩ Nga nói.

Bác sĩ Phạm Văn Tuyến (Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã An Khê) tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Minh



Thời gian qua, Trạm Y tế phường Tây Sơn cũng luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phối hợp phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trạm tích cực tham mưu giúp Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường; tích cực tham gia truy vết, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức của người dân, đồng thời tuyên truyền thực hiện 5K; chủ động bố trí lực lượng trực trạm và tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. “Hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân do Bộ Y tế phát động, mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022, 100% cán bộ, nhân viên đã tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra”-bác sĩ Hà Thị Thanh Tuyết-Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn-cho hay.



Những năm qua, song song với công tác chăm sóc sức khỏe người dân, Trạm Y tế xã Song An cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bác sĩ Từ Văn Thơm-Trạm trưởng Trạm Y tế xã-chia sẻ: “Từ tháng 4-2021 đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 2.700 lượt công dân khai báo, giám sát y tế gần 1.500 trường hợp, cách ly tại nhà 1.175 trường hợp, truy vết 628 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 1.189 trường hợp; đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho 3.332 người 18 tuổi trở lên, đạt hơn 101%; mũi 2 đạt 98,51% và mũi 3 đạt gần 48%”.



Trao đổi với P.V, bác sĩ Phạm Ngọc Hường-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-cho biết: Trung tâm từng bước khắc phục khó khăn, chủ động bố trí nhân lực, trang-thiết bị y tế, đảm bảo cho việc phòng và điều trị bệnh. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên động viên đội ngũ y-bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đồng lòng chung tay cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, được tỉnh quan tâm đầu tư, hiện nay, Trung tâm đang nâng cấp, xây mới Khoa Ngoại, sửa chữa phòng khám, xây dựng khu vệ sinh công cộng và hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng-chống dịch.



Với những nỗ lực trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, năm 2021, Trung tâm Y tế thị xã An Khê có 9 nhân viên y tế được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 16 cá nhân và 2 tập thể được Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.



NGỌC MINH