Tặng 500 móc khóa an ninh cho người dân phường Phù Đổng

(GLO)- Chiều 31-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị triển khai mô hình "Móc khóa an ninh".





Ra mắt mô hình "Móc khóa an ninh" tại phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm phường Phù Đổng đã triển khai mô hình "Móc khóa an ninh" tới 10 tổ dân phố trên địa bàn phường. Thông qua số điện thoại đường dây nóng trên móc khóa, mọi thông tin phản ánh của tổ chức và cá nhân sẽ được tiếp nhận kịp thời, giúp cho các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an giải quyết kịp thời những vụ việc về an ninh trật tự phát sinh ngay tại cơ sở. Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm phường Phù Đổng sẽ tiếp nhận và giải quyết 24/24 giờ đối với những ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến an ninh trật tự. Ngay sau lễ ra mắt, 500 móc khóa an ninh đã được Công an phường trao tận tay cho người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn.



Mô hình "Móc khóa an ninh" được triển khai nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân tích cực tham gia phòng-chống, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn phường.



Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm phường Phù Đổng và đại diện 10 tổ dân phố đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, UBND phường Phù Đổng đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho lực lượng Ban bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



BÁ BÍNH