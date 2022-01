Pleiku: Tổ chức "Tết sum vầy-Xuân bình an"

(GLO)- Chiều 21-1, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” năm 2022 cho đoàn viên, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.





Liên đoàn Lao động TP. Pleiku tổ chức trao quà cho đoàn viên, lao động nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku trao 252 suất quà cho đoàn viên, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng, trong đó 300 ngàn tiền mặt và 100 ngàn tiền quà.



Do tình hình dịch Covid-19, chương trình đã trao trực tiếp 50 suất quà cho các đoàn viên, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tham dự; số quà còn lại, lãnh đạo LĐLĐ thành phố sẽ trao trực tiếp và gửi quà cho các đơn vị trao tặng cho đoàn viên, lao động nghèo.



Dịp này, LĐLĐ TP. Pleiku đã trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 40 triệu đồng cho đoàn viên Võ Thị Thúy Phượng-Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Họa My.



Ông Đỗ Xuân Quý-Chủ tịch LĐLĐ TP. Pleiku-cho biết: Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” là hoạt động thường niên của LĐLĐ thành phố nhằm chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Đồng thời, tạo niềm tin, không khí phấn khởi trong đoàn viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).



ĐINH YẾN