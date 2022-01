Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Quan tâm chăm lo Tết cho người dân vùng biên

(GLO)- Ngoài tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên khu vực biên giới.

Những món quà ấm tình quân-dân

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 53 suất quà (mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, con nuôi đồn Biên phòng và học sinh nghèo hiếu học.

Cầm trên tay món quà của những người lính quân hàm xanh, ông Rơ Mah Beng (làng Bỉh, xã Ia Púch) không giấu được sự xúc động: “Mình rất vui vì hôm nay được nhận quà Tết của Bộ đội Biên phòng. Món quà này dù không lớn nhưng mình rất quý bởi đây là tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ. Hàng ngày, Bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ mọi người, nay đến Tết còn tặng quà nên chúng tôi rất cảm ơn”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhằm giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết an vui, đầm ấm, dịp này, ngoài tặng 15 suất quà cho các hộ khó khăn, Đồn Biên phòng Ia Púch còn hỗ trợ 1 tạ gạo nếp và 2 triệu đồng để các làng cùng vui Tết. Thay mặt bà con nhận gạo nếp và tiền từ lãnh đạo đơn vị, già làng Rơ Mah Djơn (làng Brang) cho biết: “Năm nào cũng thế, ngoài quà của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, làng mình còn nhận được gạo nếp, thực phẩm của Đồn Biên phòng Ia Púch hỗ trợ người dân đón Tết. Năm nay, do dịch bệnh phức tạp nên làng sẽ bàn bạc để tổ chức đón năm mới vui nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Đại tá Nguyễn Thanh Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: Để người dân trên tuyến biên giới cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, lực lượng Biên phòng luôn chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống người dân. Dịp Tết này, ngoài việc tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, đơn vị cũng đã thành lập các đoàn đến thăm, chúc Tết chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn biên giới. Ngoài ra, các đồn Biên phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo Tết cho bà con.

Không để người dân thiếu đói dịp Tết

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Với trách nhiệm của người lính trên tuyến đầu biên giới, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết tâm không để người dân nào trên địa bàn biên giới thiếu đói trong dịp Tết. Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ huy động nguồn lực cùng chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo nhằm góp phần động viên kịp thời để mọi nhà, mọi người đều có cái Tết trọn vẹn, qua đó thêm gắn kết tình quân-dân.

Hiện nay, 8 đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã phối hợp chính quyền các xã biên giới tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhu yếu phẩm, kinh phí và tặng hàng trăm suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người uy tín, già làng, trưởng thôn. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: “Tết năm nay, chúng tôi sẽ tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Cùng với đó, đơn vị hỗ trợ các làng gạo nếp và kinh phí để đón Tết. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống đột xuất”.

Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) chia sẻ: Xã Ia Mơr có địa bàn rộng, xa trung tâm huyện, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, những món quà của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp sức cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân.