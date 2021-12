Trao 352 túi an sinh cho người dân thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện và Đak Pơ

(GLO)- Chiều 15-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã chuyển hỗ trợ 352 túi an sinh (trị giá 176 triệu đồng) cho các hộ dân trong khu phong tỏa, gia đình đang cách ly y tế để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ayun Pa và các huyện Phú Thiện, Đak Pơ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (thứ 5 từ trái sang) trao túi an sinh hỗ trợ người dân huyện Ia Grai ngày 24-11-2021. Ảnh: Lê Đại

Theo đó, từ nguồn Quỹ Phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xuất hỗ trợ 352 túi an sinh, trong đó hỗ trợ người dân thị xã Ayun Pa 231 túi, Phú Thiện 62 túi và Đak Pơ 59 túi. Mỗi túi an sinh trị giá 500 ngàn đồng gồm: 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Sau khi tiếp nhận, các túi an sinh đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương kịp thời phân bổ, hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn.

Được biết, từ ngày 4-11 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương trong tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 3.533 túi an sinh trị giá trên 1,7 tỷ đồng, kịp thời chia sẻ với những khó khăn và động viên các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực phong toả và đang thực hiện cách ly y tế tại nhà thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch.