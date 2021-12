Năm 2022, Kông Chro phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5% trở lên

(GLO)- Ngày 15 và 16-12, HĐND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện và sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt hơn 7.549 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng 55,63% so với Nghị quyết. Giá trị sản lượng công nghiệp-xây dựng (theo giá so sánh 2010) đạt trên hơn 4.411 tỷ đồng, tăng 157,25% kế hoạch, tăng 186,43% so với năm 2020. Tổng diện tích gieo trồng hơn 41.573 ha, đạt 101,6% Nghị quyết, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đến ngày 31-12-2021 đạt hơn 59 tỷ đồng, đạt 247,1% Nghị quyết, tăng 114,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, huyện đã đạt và vượt kế hoạch 20/26 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thúy Ngọ

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; công tác bảo tồn các di sản văn hóa, di tích lịch sử được phát huy; đời sống Nhân dân được quan tâm chăm lo. Trong năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng triển khai kịp thời biện pháp phòng-chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn-xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia 44 lượt ý kiến tập trung thảo luận những vấn đề về: đánh giá hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đầu ra và giá cả nông sản bấp bênh ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống người dân; nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao; công ty lâm nghiệp, UBND các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực trọng điểm nhằm hạn chế tình trạng vi phạm quản lý bảo vệ rừng…

Trong năm 2022, huyện Kông Chro tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: tổng giá trị sản xuất tăng 13,61% trở lên; số lao động được tạo việc làm mới là 760 lao động; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2021-2025) còn 41,02%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên…

Kỳ họp đã thông qua 11 Nghị quyết trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, anh ninh năm 2022.