Năm 2022, Đak Đoa phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn 10,78%

(GLO)- Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khoá XIII vừa tiến hành kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả trên các mặt công tác năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Năm 2021, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch phù hợp, tốc độ giá trị sản xuất đạt 10,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; đã thành lập mới 37 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 225 hộ kinh doanh cá thể. Việc thu hút đầu tư của huyện chuyển biến tích cực, đến nay toàn huyện có 10 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông-lâm-ngư nghiệp của huyện theo hướng đa canh, công nghệ cao. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thường xuyên chỉ đạo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Trên cơ sở kết quả đạt được, HĐND huyện Đak Đoa đã thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, trọng tâm là: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,2%; thu nhập bình quân đầu người/năm là 50,5 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 2.986 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản sạch của huyện. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai Đề án thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện. Thu hút đầu tư hình thành cụm công nghiệp huyện, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ cho phát triển nông nghiệp...

Tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Đak Đoa góp phần tạo thuận lợi cho việc thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Ảnh: Thanh Nhật

Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào phát triển lâm nghiệp bền vững; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; t ập trung triển khai đạt hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quảng bá, phát triển tiềm năng du lịch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn 10,78% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2022-2025). Tập trung giải quyết việc làm cho lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 và số người trong độ tuổi lao động thuộc diện hộ nghèo chưa có việc làm, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội...

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã thông qua Dự thảo các Nghị quyết gồm: Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện; Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Phân bổ dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên rừng thông thị trấn Đak Đoa; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm hành chính huyện kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa. Đồng thời, thông qua Dự thảo Nghị quyết về cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đak Đoa khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đại An-thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, vì lý do đã chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện.