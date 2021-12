(GLO)- Chiều 7-12, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi kết luận việc kiểm tra công tác công an năm 2021 tại Công an TP. Pleiku.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng và lãnh đạo các đội nghiệp vụ công an TP.Pleiku.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác trong năm 2021. Theo đó, trong năm qua, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đảm bảo tiến độ, chất lượng các chương trình, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chiến lược, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông; phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Năm 2021, trên địa bàn thành phố xảy ra 171 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 3 người, bị thương 36 người, tổng trị giá thiệt hại khoảng 73,9 tỷ đồng. Công an thành phố đã điều tra làm rõ 140 vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 81,9%, thu hồi tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng trả lại cho người bị hại. Trong năm đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Toàn cảnh buổi kết luận kiểm tra. Ảnh: Bá Bính

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả các mặt công tác mà đơn vị đạt được trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh, phòng-chống các loại tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và triển khai hiệu quả đợt ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.