Gia Lai: Bồi dưỡng cho 120 cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn chính quy

(GLO)- Sáng ngày 13-12-2021, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn.



Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự kiến, trong thời gian 15 ngày, 120 học viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được các đồng chí báo cáo viên thuộc đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản, như: Công tác đăng ký, quản lý cư trú, các yêu cầu, nội dung cần nắm đối với địa bàn, hộ, người và công tác hồ sơ quản lý địa bàn; phòng-chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở; tiếp nhận, phân loại và xử lý tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở địa bàn cơ sở; phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỹ năng tiếp xúc với Nhân dân…

Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hữu



Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; lực lượng Công an xã, thị trấn có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Do đó, việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng Công an cơ sở là yêu cầu cấp thiết, thường xuyên. Trong quá trình giảng dạy đội ngũ báo cáo viên cần lồng ghép các nội dung, bài học thực tiễn giúp học viên có thêm kiến thức, kỹ năng tham mưu, giải quyết các mặt công tác, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Đối với các học viên phải nghiêm túc tiếp thu những nội dung báo cáo viên truyền đạt và dành thời gian nghiên cứu các tài liệu liên quan để tiếp thu, nắm vững những kiến thức được học nhằm áp dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.



Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng, báo cáo viên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, tổ chức giảng dạy, quản lý tốt học viên theo đúng chương trình, kế hoạch. Mỗi học viên phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và nội quy của lớp học, đặc biệt thực hiện tốt các yêu cầu, quy định về phòng-chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo lớp học diễn ra an toàn.



NGUYỄN HỮU