Cựu chiến binh Ia Pa: Chung tay làm đẹp đường quê

(GLO)- An toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chung sức xây dựng nông thôn mới là mục tiêu của mô hình “Cựu chiến binh với con đường tự quản” do Hội Cựu chiến binh huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai.

Sạch sẽ, thoáng mát là cảm nhận của chúng tôi khi đi trên tuyến đường cựu chiến binh (CCB) tự quản tại làng Plei Apa Ơi H’Trông, xã Chư Mố. Sau 2 năm kể từ khi trở thành tuyến đường tự quản, các hội viên CCB xã Chư Mố định kỳ 1 lần/tháng cùng người dân quét dọn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh… đảm bảo cảnh quan đường làng, ngõ xóm luôn xanh-sạch-đẹp. Chủ tịch Hội CCB xã R’Ô Mẫn cho biết: Rác thải luôn là nỗi ám ảnh trong các khu dân cư, đặc biệt là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Hội CCB xã đã xây dựng mô hình tuyến đường tự quản để nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Khi mới thành lập, mô hình gặp không ít khó khăn do lực lượng mỏng, chủ yếu là hội viên lớn tuổi. Tuy nhiên, các hội viên CCB không ngại khó, ngại khổ đi từng nhà vận động, tuyên truyền các hộ dân 2 bên đường cùng chung tay xây dựng tuyến đường mẫu xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, Hội chú trọng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường. Sau một thời gian, tình trạng ô nhiễm, phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô của thanh-thiếu niên không còn.

Ông R'Ô Mẫn (bìa phải)-Chủ tịch CCB xã Chư Mố tuyên truyền vận động các gia đình dọc tuyến đường tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: Vũ Chi

Ông Rah Lan Tuất-hội viên Chi hội CCB thôn Plei Apa Ơi H’Trông-cho hay: “Để người dân đồng thuận, bản thân mình phải làm gương, tuyên truyền, vận động con cháu, người thân làm trước. Sạch nhà, sạch ngõ ai cũng được hưởng lợi, thấy hãnh diện với những người từ nơi khác đến. Các hộ làm tốt đều được nêu gương, hộ chưa tốt thì nhắc nhở để rút kinh nghiệm. Được góp sức mình xây dựng quê hương khang trang, sạch đẹp, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”.

Hội CCB xã Chư Răng chọn tuyến đường khá đặc biệt để thực hiện mô hình. Đó là tuyến đường dài 1 km từ Bưu điện đến Nghĩa trang xã (thôn Bình Tây). Tuy mới ra mắt từ tháng 10 vừa qua nhưng tuyến đường đã có sự thay đổi rõ nét nhờ có 400 cây bạch đàn được trồng, cây cối 2 bên đường được phát quang, vệ sinh sạch sẽ.

Ông Phạm Thành Nam-Chủ tịch Hội CCB xã Chư Răng-chia sẻ: Tuyến đường này khi xây dựng mô hình thành công sẽ tạo sức lan tỏa rất lớn. Kế hoạch được Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao và quyết định hỗ trợ một phần kinh phí để mua cây xanh về trồng. Mục tiêu là sau khi UBND xã giải phóng mặt bằng xong thì sẽ trồng thêm khoảng gần 1.000 cây xanh dọc 2 bên đường, tạo thêm độ che phủ, làm cho khung cảnh thêm bình yên, xanh mát.

Con đường tự quản của Hội CCB xã Chư Mố đã tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Vũ Chi

Bà Ngô Thị Doa (thôn Bình Tây) phấn khởi cho hay: “Từ khi Hội CCB xã xây dựng tuyến đường này thành mô hình tự quản, tôi thấy thay đổi rất nhiều. Không còn cảnh nhếch nhác mà trở nên xanh mát, sạch sẽ. Từ chỗ không ai quan tâm, giờ đây ai cũng thấy mình được hưởng lợi và có trách nhiệm chung sức cùng Hội CCB giữ gìn vệ sinh chung, tham gia hỗ trợ trồng cây xanh khi được phát động”.

Trao đổi với P.V, ông Nay Phen-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Pa-cho biết: Mô hình “CCB với con đường tự quản” tại các xã đã mang lại hiệu quả thiết thực. Với chiều dài hơn 3 km, các tuyến đường tự quản đều đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự. Một số tuyến đường đã được phủ xanh cây trồng hai bên. Hội CCB huyện sẽ tổ chức cho hội viên tham quan các tuyến đường hiệu quả để nhân rộng mô hình ra cả huyện. Bên cạnh tiêu chí xanh-sạch-đẹp thì vận động, tuyên truyền các hộ dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Mô hình “CCB với con đường tự quản” một lần nữa chứng tỏ những CCB không chỉ dũng cảm trong chiến đấu mà còn tiên phong trong các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới”-Chủ tịch Hội CCB huyện khẳng định.