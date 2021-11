Đức Cơ: Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần thứ IV

(GLO)- Sáng ngày 14-11, tại chùa Từ Quang (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ đã trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Đức Cơ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đến dự Hội nghị, về phía Giáo hội có Hòa thượng Thích Trí Thạnh-Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; đại diện các vị chức sắc trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng hơn 20 đại biểu là thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đức Cơ nhiệm kỳ III (2016-2021).

Về phía chính quyền, có ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Đức Cơ.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phước Đặng

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ đã hướng dẫn các chức sắc, nhà tu hành, phật tử chấp hành tốt Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, các phong bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn dân cư. Ngoài ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ còn tổ chức nhiều khóa tu cho thanh thiếu niên và các buổi thuyết pháp cho phật tử. Trong công tác từ thiện xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ đã phối hợp cùng các phật tử trong huyện vận động và trao tặng hàng ngàn phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, tổ chức cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng.

Với chủ đề “Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển”, Hội nghị đã thống nhất suy cử 17 đại biểu vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ nhiệm kỳ IV (2021-2026). Đại đức Thích Nhuận Đạo-Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Cơ nhiệm kỳ IV (2021-2026).