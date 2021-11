Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai: 45 năm vươn xa cánh sóng

Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên, Đài PT-TH Gia Lai đã khẳng định được vị thế là một trong những cơ quan ngôn luận quan trọng của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm, sáng tạo vượt qua khó khăn, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, giỏi nghề, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, sâu sát với thực tiễn đời sống xã hội để phát hiện và phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin Đảng cần, dân muốn.



Già làng Đinh Lách (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê):

Tôi thường xuyên theo dõi Đài PT-TH Gia Lai, thấy có nhiều nội dung bổ ích, nhất là các mô hình phát triển kinh tế để bà con trong làng học tập. Tôi cũng rất thích các chương trình văn hóa, bảo tồn cồng chiêng. Năm nay, dịch Covid-19 phức tạp, Đài đưa tin nhanh gọn, kịp thời. Về chương trình tiếng Bahnar, mỗi vùng có phát âm khác nhau nhưng nghe và xem trên Đài, bà con vẫn hiểu tiếng nói của dân tộc mình, như thế là rất tốt.







Ông Thái Như Hiệp-Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp:

Trong quá trình 30 năm hình thành và phát triển của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp luôn có sự đồng hành của báo chí, đặc biệt là Đài PT-TH Gia Lai. Chúng tôi đã phối hợp, cung cấp những thông tin quan trọng về sự phát triển của ngành hàng cà phê, cũng như hoạt động an sinh xã hội của doanh nghiệp. Chúng tôi hoan nghênh sự hỗ trợ của Đài trong việc đưa thông tin, hình ảnh của Công ty nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung đến với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Mong rằng trong thời gian tới, đơn vị luôn tiếp tục đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp.