Công an xã: Chỗ dựa tin cậy của người dân

(GLO)- Luôn gần dân và tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác nên cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân thị xã Ayun Pa.

Kiềm chế tội phạm ngay từ cơ sở

Thị xã Ayun Pa có 4 phường và 4 xã. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã đã bố trí đủ mỗi xã 5 cán bộ Công an chính quy và thành lập 4 Chi bộ Công an xã. Việc Trưởng Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã là điều kiện thuận lợi để các đơn vị có điều kiện tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Để kiềm chế tội phạm, Công an các xã thường xuyên tranh thủ đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tuyên truyền pháp luật và phòng-chống dịch Covid-19 tại các thôn, buôn. Qua đó, bà con nêu cao tinh thần phòng-chống dịch bệnh, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các tổ chức phản động sử dụng không gian mạng để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Thiếu tá Võ Xuân Đức-Trưởng Công an xã Ia Sao-chia sẻ: “Sau khi ổn định tổ chức, chúng tôi phân công mỗi đồng chí phụ trách 1 thôn, buôn để nắm tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật; thực hiện công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã gọi hỏi răn đe 55 lượt thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng… Công an xã cũng đã tham mưu, phối hợp với hệ thống chính trị của xã, thôn kịp thời giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất đai. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự nào”.

Đại úy Đặng Thị Thu Hà-Phó Trưởng Công an xã Ia Rbol tiếp xúc vận động ông Ksor Trăi từ bỏ “Tin lành Đê ga” (ảnh chụp thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: Nguyễn Hữu

Xã Ia Rbol là một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo các ban, ngành cùng vào cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Điển hình là Công an xã đã phối hợp với Đội An ninh (Công an thị xã), người có uy tín, chức sắc tôn giáo tuyên truyền cho bà con nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động, FULRO lưu vong để nêu cao cảnh giác. Ông Ksor Trăi (65 tuổi, trú buôn Rưng Ma Rai) là một trong những trường hợp từng tham gia nhóm họp “Tin lành Đê ga”. Được cán bộ Công an xã kiên trì vận động, ông đã nhận ra những việc làm sai trái, từ bỏ “Tin lành Đê ga” và chuyển sang sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy. Ông Trăi tâm sự: “Vì nghe lời kẻ xấu mà tôi đã hiểu sai, có những việc làm sai trái. Tôi bỏ bê việc nhà khiến kinh tế gia đình rất khó khăn. Được cán bộ Công an xã thường xuyên đến vận động, chia sẻ, tôi đã tỉnh ngộ và quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga” để chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình tôi canh tác 7 sào ruộng, 1 ha đất rẫy, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm, thu nhập bình quân mỗi năm gần 200 triệu đồng”.

Đại úy Đặng Thị Thu Hà-Phó Trưởng Công an xã Ia Rbol-cho hay: “Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các biện pháp để giữ vững an ninh trật tự, tôi nhận thấy công tác tuyên truyền, vận động đến từng gia đình, thôn, buôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công an xã đã duy trì và phát huy tốt hoạt động tổ tự quản tại 7 thôn, buôn. Qua đó, lực lượng Công an xã kịp thời nắm bắt được các vụ việc, đồng thời phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, xích mích ngay từ cơ sở”.

Tận tụy phục vụ người dân

Trước những nhiệm vụ khó khăn như: phải chạy đua với thời gian để hoàn thành công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; phòng-chống dịch Covid-19; bám địa bàn vận động bà con chấp hành tốt các quy định pháp luật… những cán bộ, chiến sĩ Công an xã ở Ayun Pa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gần dân nên mỗi cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn. Để chia sẻ với bà con, Công an các xã đã phối hợp vận động hàng trăm suất quà để trao tặng các hộ khó khăn. Bên cạnh đó, Công an các xã đã quyên góp được hơn 200 bộ sách, vở trao tặng học sinh nghèo vượt khó.

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả trong quá trình thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và làm thủ tục cấp căn cước cho người dân trên địa bàn, Thượng úy Nguyễn Văn Giang-Phó Trưởng Công an xã Chư Băh-cho hay: “Để đảm bảo tiến độ công việc theo yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên bám địa bàn phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi làm việc chủ yếu vào buổi tối, khi bà con đi nương rẫy về. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều hộ gia đình nên mỗi khi xuống thôn, buôn làm nhiệm vụ, anh em trong đơn vị mua ít bánh kẹo, mì tôm và mang theo một số quần áo, các vật dụng đã qua sử dụng nhưng còn dùng tốt để trao tặng bà con. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng sự chia sẻ đó đã khiến bà con tin tưởng và cởi mở hơn, tích cực hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trung tá Nguyễn Văn Lộc-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-nhận xét: Việc bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã nhận được sự ủng hộ, nhất trí và đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an 4 xã đã phối hợp tổ chức hơn 20 buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với hơn 4.000 lượt người tham dự, qua đó tuyên truyền cho bà con cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người có xe công nông, xe độ chế lắp đặt đèn chiếu sáng, bộ phận phản quang... Lực lượng Công an xã cũng đã kịp thời nắm bắt, giải quyết mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân ngay từ khi phát sinh, không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.