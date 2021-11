Buôn Mi Hoan phấn đấu xanh-sạch-đẹp-an toàn

(GLO)- Sau 2 tháng ra mắt, mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn” buôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.





Ra mắt mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn" buôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Nhằm đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 9 vừa qua, 4 đơn vị gồm: Hội Nông dân, Công an, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Hiao đã phối hợp triển khai mô hình điểm về xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn tại buôn Mi Hoan. Để mô hình đạt hiệu quả, 4 đơn vị cùng hệ thống chính trị buôn Mi Hoan đã họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng tiêu chí. Trong đó, Hội Nông dân xã phụ trách tiêu chí “xanh”, Đoàn Thanh niên phụ trách tiêu chí “sạch”, Hội Liên hiệp phụ nữ phụ trách tiêu chí “đẹp” và Công an xã đảm nhận tiêu chí “an toàn”.



Sau 2 tháng triển khai, các đơn vị đã trực tiếp vận động, hỗ trợ, hướng dẫn 6 hội viên, đoàn viên di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, 6 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng 9 vườn rau, tổ chức hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải cho 20 gia đình, tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, trồng con đường hoa, tặng 10 giỏ nhựa đi chợ cho 10 hội viên tích cực tham gia phong trào, lắp 5 camera an ninh dọc quốc lộ 25 đoạn đi qua địa bàn thôn. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện đáng kể, diện mạo buôn làng trở nên khang trang, sạch đẹp, an ninh chính trị được giữ vững.



Cùng chúng tôi ra thăm vườn rau nhỏ của gia đình, ông Ksor Khít bộc bạch: “Đất vườn có nhưng trước giờ, gia đình không canh tác. Vừa rồi, gia đình tôi được Hội Nông dân xã hỗ trợ giống và hướng dẫn gieo trồng. Giờ đây, gia đình đã có vườn rau xanh, vừa giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày, vừa tạo cảnh quan xanh mát. Mình làm được rồi thì hướng dẫn lại cho các gia đình khác. Bà con ai cũng hào hứng làm theo”.



Phấn khởi trước sự đổi thay của buôn làng, ông Vi Hồng Long-Bí thư Chi bộ buôn Mi Hoan-cho hay: Trước đây, bà con trong buôn quen với lối sống cũ, nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn, vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Từ khi mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường được triển khai, xóm làng sạch, đẹp và khang trang hơn. Tỷ lệ hộ di dời chuồng trại ra xa nhà ở đạt 62%. Không chỉ có vậy, an ninh trật tự trong buôn luôn được đảm bảo. Gia đình nào khó khăn thì các ban ngành, đoàn thể phối hợp hỗ trợ về kinh phí, cây giống, nhân công. Bà con ai cũng đồng thuận và hưởng ứng làm theo. Hiện nay, buôn đã hoàn thành 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân xã Ia Hiao trao hạt giống rau cho hội viên buôn Mi Hoan để xây dựng mô hình vườn rau thân thiện. Ảnh: Vũ Chi





Theo bà Trần Thị Phương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hiao, để mô hình tiếp tục mang lại hiệu quả, Hội Nông dân xã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân ý thức được vai trò chủ thể của mình khi tham gia phong trào, trước tiên là mang lại lợi ích cho chính gia đình mình, sau đó là góp phần xây dựng quê hương. “Khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai là thay đổi thói quen, tập quán lâu đời của người dân. Ban Chủ nhiệm mô hình tiến hành làm điểm tại một số hộ dân, đặc biệt là các gia đình có uy tín tại địa phương để bà con tin tưởng làm theo. Những mô hình đạt hiệu quả được biểu dương, khen ngợi kịp thời, tạo động lực phát huy, nhân rộng. Những gia đình còn khó khăn được lập danh sách để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”-Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ.



Đánh giá về hiệu quả mô hình, ông Trịnh Xuân Cầu-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao-cho biết: Việc xây dựng mô hình khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn tại buôn Mi Hoan nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm cần tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và bàn giao mô hình cho hệ thống chính trị buôn Mi Hoan quản lý, duy trì hoạt động. Hiệu quả mô hình mang lại cần được nhân rộng sang các thôn, làng khác để thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.



VŨ CHI