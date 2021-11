Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri

(GLO)- Sáng 12-11, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi thẩm tra việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thuộc thẩm quyền.

Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo đó, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với 7 kiến nghị của cử tri các huyện: Đak Pơ, Mang Yang, Kbang, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII.

Quang cảnh buổi thẩm tra kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Các kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp Trà Đa; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; bố trí kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế) bị ảnh hưởng do thay đổi vùng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hỗ trợ kinh phí bữa ăn trưa cho trẻ mầm non, các chế độ cho học sinh bán trú, hỗ trợ sách giáo khoa, miễn giảm học phí cho học sinh… do thay đổi vùng theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo công tác duy trì sĩ số học sinh; tình trạng thiếu giáo viên so với quy định đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các địa phương...

Tại buổi thẩm tra, dựa trên báo cáo kết quả giải quyết của UBND tỉnh, các thành viên Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh nêu một số vấn đề liên quan. Tiếp đó, lãnh đạo các sở, ngành giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến kết quả giải quyết của UBND tỉnh về các kiến nghị của cử tri.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh thống nhất và đánh giá cao kết quả giải quyết của UBND tỉnh về các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII. Trên cơ sở đó, Ban Văn hóa-Xã hội sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét và trả lời cho cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), dự kiến được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).