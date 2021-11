An Khê: Các xã quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Cả hệ thống chính trị và người dân 4 xã Xuân An, Cửu An, Thành An, Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đều đồng lòng, quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm nay.

Đồng lòng, chung sức

Năm 2017, xã Xuân An hoàn thành chương trình NTM. Từ đó đến nay, địa phương tập trung mọi nguồn lực, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao. Có được kết quả này là nhờ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của người dân.

Đầu năm 2021, xã tiến hành nâng cấp tuyến đường dẫn vào nghĩa trang thôn An Xuân 3. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, 8 hộ dân có đất sản xuất dọc 2 bên đường đã tự nguyện hiến gần 950 m2 đất và ủng hộ hàng chục ngày công để giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Gia đình ông Nguyễn Văn Sang đã tự nguyện hiến gần 300 m2 đất, đồng thời tích cực sản xuất để nâng cao thu nhập, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM. “Gia đình tôi có 2 ha mía, 2 sào dâu tây, 5 sào mì, 7 sào lúa và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình khoảng hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí”-ông Sang chia sẻ.

Diện mạo nông thôn thị xã An Khê ngày càng khởi sắc. Ảnh: Ngọc Minh

Qua rà soát, xã Xuân An còn 4 tiêu chí chưa đạt đó là: cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa và môi trường. Vì vậy, chính quyền địa phương đề xuất Công ty cổ phần nước Sài Gòn-An Khê đầu tư hệ thống ống dẫn cấp nước. Bên cạnh đó, UBND xã làm việc với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã xem xét nguồn vốn vay từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; lồng ghép từ các chương trình, dự án khác để đầu tư hệ thống nước sinh hoạt. Cùng với đó, xã cũng vận động người dân tự giác xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, các công trình vệ sinh, trồng cây xanh, hoa kiểng… tạo cảnh quan môi trường, khuôn viên nhà ở khang trang, xanh-sạch-đẹp. Chủ tịch UBND xã Hồ Hữu Mạnh cho biết: “Chúng tôi đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, sân vận động đạt chuẩn; tuyên truyền, vận động người dân chung tay hoàn thành các tiêu chí còn lại”.

Để tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song An và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Tiến Dũng cho hay: “Song song với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các hội, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể hướng dẫn hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mặt trận xã cũng đã trích quỹ hỗ trợ Đoàn Thanh niên 8 triệu đồng để mắc đường điện chiếu sáng tại làng Pốt… Nhờ đó, xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí NTM nâng cao”.

Phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao

Theo kết quả rà soát, xã Cửu An đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao. Riêng xã Thành An còn tiêu chí y tế và hệ thống tổ chức chính trị xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Thành An Nguyễn Thanh Điệp cho hay: Hiện nay, tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội cơ bản xã đã hoàn thành. Đối với tiêu chí y tế, xã có 4.247 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 88% (tiêu chí NTM nâng cao đạt 90%). “Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thông qua các buổi sinh hoạt, cuộc họp; đồng thời, vận động các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm phấn đấu cuối năm đạt được chỉ tiêu”-ông Điệp nói.

Người dân xã Xuân An (thị xã An Khê) mạnh dạn đưa con giống mới vào chăn nuôi để nâng cao thu nhập, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê, để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra, thị xã phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện từng nội dung công việc; tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, thị xã và các địa phương đã huy động gần 4 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó, ngân sách thị xã hơn 500 triệu đồng, ngân sách các xã trên 1,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình hơn 2 tỷ đồng và vốn huy động doanh nghiệp, người dân 52 triệu đồng.

“Bên cạnh đó, thị xã huy động, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, Chương trình OCOP gắn với nâng cao hiệu quả các hợp tác xã, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Từ đó, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân tự giác tham gia xây dựng NTM. Ngoài ra, các địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao”-ông Tấn thông tin.