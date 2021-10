Rộn ràng khu tái định cư Chư A Thai

(GLO)- Huyện Phú Thiện đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của khu tái định cư xã Chư A Thai để hoàn thành trước ngày 31-12-2021 nhằm tạo điều kiện cho 67 hộ di dân tự do ở 3 thôn Drôk, Dlâm, Kim Môn nhanh chóng ổn định cuộc sống.





Đẩy nhanh tiến độ thi công



Ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-thông tin: “Xã có 3 thôn có đông dân di cư tự do là Drôk, Dlâm và Kim Môn. Từ năm 2010 đến nay, thấy các hộ kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước vào trong này làm ăn hiệu quả nên bà con chuyển vào theo, chủ yếu là người dân tộc Thái ở Thanh Hóa. Sau khi chuyển vào trong này, bà con mua bán, mượn đất dựng nhà ở gần nhau tạo thành các cụm dân cư. Cuộc sống của các hộ này vẫn còn không ít khó khăn”.

Mở rộng đường dẫn vào khu tái định cư thôn Drôk. Ảnh: Hoành Sơn



Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân di cư tự do ổn định đời sống, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do tại xã Chư A Thai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng gồm kinh phí san ủi hơn 4 ha đất nền, xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và nước sạch. Khu tái định cư được bố trí tại thôn Drôk.



Theo chân ông Phan Văn Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện, chúng tôi mục sở thị nơi triển khai dự án. Tại bãi đất được san ủi bằng phẳng rộng hơn 4 ha nằm ở cuối thôn Drôk, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi công phần việc được giao. Tuyến đường dẫn vào khu tái định cư đang được san ủi. Tiếng máy nổ rền vang một vùng. Nhiều tốp thợ đang cần mẫn xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học và làm hệ thống cống thoát nước. “Hiện nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành 50-60% khối lượng công việc. Chúng tôi đang đôn đốc 4 đơn vị trúng thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 31-12-2021”-ông Vinh cho hay.



Khấp khởi niềm vui an cư



Theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 1-6-2021 của UBND huyện Phú Thiện, 67 hộ dân di cư tự do ở 3 thôn Drôk, Dlâm, Kim Môn được chuyển vào khu tái định cư ở thôn Drôk. Những hộ dân này đang khấp khởi mong chờ ngày chuyển về nơi ở mới.



Dẫn chúng tôi men theo những con đường mòn lầy lội trong khu người Thái ở thôn Drôk, Trưởng thôn Ngân Văn Tích chia sẻ: “Khu này chủ yếu là dân di cư tự do. Họ mượn đất nhau để ở nên nhà cửa dựng san sát và tạm bợ lắm. Đa phần các hộ đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, thiếu đất ở và đất sản xuất. Sau khi bình xét, 43 hộ được chuyển vào khu tái định cư. Từ khi có quyết định, bà con phấn khởi lắm. Họ vui mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm”.

Công nhân thi công nhà văn hóa thôn Drôk tại khu tái định cư. Ảnh: Hoành Sơn



Trong ngôi nhà dựng tạm bằng gỗ, thưng tôn rộng chừng 30 m2, anh Hà Văn Việt không giấu được niềm vui: “Năm 2011, nghe tin cuộc sống của gia đình anh trai Hà Văn Hải ổn định, tôi và chị gái quyết định chuyển vào xã Chư A Thai định cư. Chúng tôi dựng 3 căn nhà sát nhau trên 1 sào đất mà anh Hải mua trước đó. Nhờ vậy mà không còn cảnh đói ăn như lúc còn ở ngoài quê. Cách đây mấy năm, tôi bị tai nạn lao động nên cuộc sống chật vật. Từ khi được bình xét chuyển vào trong khu tái định cư, vợ chồng tôi vui lắm”.



Tương tự, anh Ngân Văn Hòe cũng tràn đầy xúc cảm khi sắp được an cư trên vùng đất mới. “Gia đình mình đang mượn đất anh trai để làm nhà ở nên khi được cấp đất trong khu tái định cư, ai cũng vui. Mấy tháng nay, cả gia đình bàn tính chuyện chuyển nhà vào trong đó. Dù chưa biết mình sẽ ở chỗ nào nhưng nhìn thấy khu dân cư quy hoạch bài bản là thấy phấn khởi lắm rồi. Đặc biệt là có điểm trường học được xây dựng kiên cố, thuận tiện cho việc học hành của bọn trẻ”-anh Hòe bộc bạch.



Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện cho biết thêm: “Mỗi hộ dân khi chuyển vào tái định cư sẽ được cấp hơn 400 m2 đất để làm nhà, trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, còn có hệ thống nước sạch bằng giếng khoan, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho 67 hộ dân. Sau khi hoàn thành san ủi mặt bằng, chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm vị trí thửa đất để các hộ chuyển dần nhà cửa vào hoặc xây dựng nhà mới. Huyện cũng sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để chuyển nhà vào khu tái định cư. Chúng tôi phấn đấu hết sức để 67 hộ dân được đón Tết Nguyên đán 2022 ở khu tái định cư”.



HOÀNH SƠN