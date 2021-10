Phụ nữ Đak Đoa tích cực xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Hội và các phong trào thi đua, góp phần chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN huyện Đak Đoa hiện có 26.054 hội viên sinh hoạt tại 18 Hội cơ sở, trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Trong giai đoạn 2016-2021, Hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung hướng về cơ sở.

Để chung sức vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội LHPN xã Ia Băng đã vận động đào được 870 hố rác, di dời 24 chuồng chăn nuôi gia súc ra sau nhà, vận động chị em tham gia gần 130 ngày công làm được 4,8 km đường giao thông và khơi thông cống rãnh để tránh lầy lội vào mùa mưa, làm 200 m2 bê tông sân trường tại làng Brông Thông, trồng 500 m hàng rào xanh, vận động làm vườn rau sạch và trồng cây ăn quả tại các chi hội. Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Thị Kim Nhã cho hay: “Năm 2019, Hội LHPN xã hướng dẫn thành lập Tổ liên kết may gia công tại thôn 5. Hai năm qua, Tổ đã giải quyết việc làm cho nhiều chị em ở địa phương, nhất là phụ nữ nghèo. Hàng năm, trừ chi phí, Tổ thu về khoảng 100 triệu đồng”.

Cán bộ phụ nữ huyện Đak Đoa trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật

Theo chị Trần Thị Hoài-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5: “Tổ liên kết may gia công đã chủ động liên hệ các đầu mối doanh nghiệp để nhận hàng, giao cho các tổ viên may gia công theo sản phẩm. Hiện tại, Tổ đã giải quyết việc làm thường xuyên và ổn định cho 17 chị”.

Những năm qua, Hội LHPN xã Hneng đã vận động, hướng dẫn các chi hội kết nghĩa để giúp hội viên phụ nữ học hỏi, tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, gia đình hội viên thuộc Chi hội làng Krun đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn, di dời 79 chuồng gia súc xa nhà, đào hàng chục hố rác, trồng 1 km con đường hoa và 2 km hàng rào xanh. Riêng tại thôn Tam Điệp và làng Krun, các gia đình đều có vườn rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, gần 130 hộ triển khai trồng chuối xen các loại cây ăn quả cho thu nhập thêm 3-3,5 triệu đồng/tháng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thanh Nhật

Đánh giá vai trò của phụ nữ trong phong trào xây dựng NTM, Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu Y Pren khẳng định: Hà Bầu có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 98% dân số. Thời gian qua, hội viên phụ nữ luôn gương mẫu, đi đầu trong xây dựng NTM. Tiêu biểu như chị Planh ở làng Ring Rai. “Giai đoạn 2016-2020, chị Planh đã tích cực cùng ban, ngành của xã vận động người dân làm 2,4 km đường nội thôn, tu sửa và làm mới 25 nhà ở, 32 hộ làm nhà vệ sinh, vận động các hộ hiến đất ruộng để bê tông hóa 1.100 m đường nội đồng. Đồng thời, chị Planh cùng Ban Nhân dân thôn vận động người dân đóng góp 400 công để nâng cấp mương thủy lợi vào khu sản xuất, đóng 20 triệu đồng và hơn 400 công lao động làm cầu dân sinh nối từ làng Ring Rai đi qua xã Trà Đa (TP. Pleiku). Ngoài ra, chị còn tích cực vận động thành lập các tổ tự quản về an ninh nông thôn, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng-chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự địa phương”-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu cho hay.

Trao đổi với P.V, bà Nay Danh Nam-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa-cho biết: “Trong giai đoạn 2016-2021, các tổ chức Hội ở cơ sở tiếp tục đa dạng chương trình hành động, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi hội, đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ. Đồng thời, tiếp tục vận động gia đình hội viên tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM và phong trào thi đua yêu nước”.