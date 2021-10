Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu vệ sinh và nước sạch nông thôn

(GLO)- Sáng 19-10, Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết chương trình công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch đến cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện và Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Kbang, Chư Prông, Phú Thiện, Đức Cơ, Chư Păh, Ia Grai và thị xã An Khê.

Gia Lai là một trong 21 tỉnh được thụ hưởng Chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do chương trình chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm nên được phê duyệt kéo dài đến năm 2022, thực hiện tại các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chương trình gồm 3 hợp phần: cấp nước nông thôn (cấp nước cho cộng đồng dân cư, cấp nước và vệ sinh cho các trường học); vệ sinh nông thôn (hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế xã); nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình (nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi; quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình; kiểm đếm kết quả).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Thực hiện chương trình, năm 2020, kết quả kiểm đếm công trình công cộng tại 40 trường học và 12 trạm y tế ở các xã: Thăng Hưng, Ia Phìn (huyện Chư Prông); Đak Djrăng (huyện Mang Yang); Ia Kla (huyện Đức Cơ); Song An, Thành An (thị xã An Khê); Nghĩa An, xã Đông (huyện Kbang); Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh); Tân An (huyện Đak Pơ), Ia Hrú (huyện Chư Pưh) đều đạt tiêu chí hợp vệ sinh 100%; nhà tiêu và điểm rửa tay hợp lệ.

Tiếp đến, năm 2021, chương trình được thực hiện tại 5 xã được công nhận vệ sinh toàn xã với các tiêu chí: 70% hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện, 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng, tất cả trường học, trạm y tế của 5 xã có công trình cấp nước đạt tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-nhấn mạnh: Đây là chương trình có ý nghĩa, đảm bảo vấn đề vệ sinh, sử dụng nước sạch đối với người dân vùng nông thôn và các trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả chương trình, các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp với các huyện, thị xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh và mối liên quan giữa cấp nước, vệ sinh với sức khỏe và sự phát triển xã hội. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hợp phần, phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.