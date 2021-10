Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Đảm bảo lưu thông trong bối cảnh dịch bệnh

(GLO)- Để hoạt động giao thương tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị chức năng tại đây đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt.





Các ngành chức năng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hà Duy

Ông Trần Quang Thái-Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Tuy chưa phải là thời điểm hoạt động xuất-nhập khẩu sôi động nhất trong năm, nhưng lượng phương tiện vận tải hàng hóa qua lại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh khá nhộn nhịp sau khi Campuchia nới lỏng giãn cách, cho phép thông quan. Để đảm bảo vừa giao thương vừa phòng-chống dịch, Ban Quản lý đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu và chính quyền địa phương trong công tác quản lý”.



Hiện nay, các doanh nghiệp như Công ty nông nghiệp Thagrico (thuộc Tập đoàn THACO), Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng Đức Cơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang... đã chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh hàng nông sản và nhu yếu phẩm thông qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ông Nguyễn Trọng Điểm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng Đức Cơ-cho hay: “Để có thể qua lại khu vực Cửa khẩu, chúng tôi đã test nhanh SARS-CoV-2 cho tài xế và trang bị đồ bảo hộ cho họ theo đúng quy định. Khi hàng từ Campuchia về, xe dừng ở khu vực tập kết để khử khuẩn, sau đó tài xế phía nước bạn sẽ giao xe lại cho tài xế của Công ty lên tiếp tục chở hàng vào nội địa”. Còn ông Đào Trọng Vũ-nhân viên Công ty nông nghiệp Thagrico thì thông tin: “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho tài xế và hàng hóa. Các tài xế khi tới khu vực này đều được kiểm tra và khai báo y tế đầy đủ”.



Ông Thái cho biết thêm: Tính đến đầu tháng 9-2021, số phương tiện vận tải xuất-nhập cảnh qua khu vực này khoảng 6.700 lượt, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020; hành khách xuất-nhập cảnh khoảng 2.300 lượt, giảm 91,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số người nhập cảnh khai báo y tế từ đầu năm tới nay khoảng 1.520 người, trong đó phải cách ly tập trung là 1.490 người.

Phun khử khuẩn xe vận chuyển hàng hóa qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Hà Duy



Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng lượng hàng hóa thông quan từ đầu năm đến nay tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy khả năng thích ứng tốt với tình hình dịch bệnh từ khâu sản xuất đến lưu thông hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh từ đầu năm đến nay ước đạt 90 triệu USD, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, nhập khẩu đạt 62 triệu USD, tăng 2,5 lần. Hầu hết hàng hóa nhập khẩu là nông sản. Tổng số tiền thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào trong khu vực Cửa khẩu đạt gần 3 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 7,33 tỷ đồng (tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2020), nguồn thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su và phân bón.



Ông Hoàng Lương Quang-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía Campuchia trong thực hiện quy trình kiểm soát xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh đúng quy định phòng-chống dịch. Cùng với đó, ngành Hải quan chủ động triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để đẩy mạnh hoạt động giao thương. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục hải quan gửi hồ sơ liên quan lên hệ thống dịch vụ công, tránh tiếp xúc trực tiếp với cán bộ Hải quan để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời và phòng-chống dịch hiệu quả”.



KIM LINH