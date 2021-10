An Khê: Năm 2021, phấn đấu có 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Ngày 1-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XVII (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động đến các mặt của đời sống xã hội của thị xã, song Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19 đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) là hơn 6.525 tỷ đồng, đạt 72,39% kế hoạch, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được tăng cường. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Thị xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Từ nay đến cuối năm, thị xã tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp; chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai có hiệu quả công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và kế hoạch thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng với đó, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến cuối năm 2021 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2021.